Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
SCF696/17
1 biberon
330 ml
Tettarella a flusso medio
3m+
L'ampia tettarella dalla forma anatomica consente un allattamento simile a quello al seno e aiuta il tuo bambino a passare facilmente dal seno al biberon.
I petali all'interno della tettarella ne aumentano la morbidezza e la flessibilità senza che quest'ultima si rompa. Il tuo bambino potrà così alimentarsi in maniera più confortevole e piacevole.
L'innovativo sistema a doppia valvola è stato progettato per ridurre il rischio di coliche e di disturbi facendo entrare l'aria nel biberon anziché nel pancino del tuo bimbo.
4.2
su 5
31
Recensioni
Jack91
22/12/2016
Italia
Un prodotto dalle performance eccellenti
Un biberon altamente performante, di facile impiego e pulizia.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF698/17 Biberon Natural
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF698/17 Biberon Natural
pollito
17/11/2015
Italia
Compratore verificato
ottimo
consiglatiSSimo ! davvero un prodotto eccellente. da comprare assolutamente
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF697/17 Biberon Natural
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF697/17 Biberon Natural
trilli360
30/04/2014
Italia
ottimo
mio figlio da quando lo ha provato non lo molla più, e sono felice che finalmente c'è la tettarella flusso pappa wow
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF696/17 Biberon Natural
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF696/17 Biberon Natural
Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
0% BPA, in conformità al regolamento UE 10/2011