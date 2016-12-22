Morgan è nato da parto cesareo d'urgenza dopo 17 ore di infinito travaglio.. una donna, nei primi giorni dopo il parto è già abbastanza provata, tra ritmi che si sballano, le perdite del post parto e come nel mio caso proprio i punti del cesareo che danno fastidio..aggiungere ulteriori sensi di colpa per una montata lattea che non vuole arrivare è frustrante e anche pericoloso per il baby blues che è sempre in agguato.. Ce l'ho messa davvero tutta per poter allattare Morgan al seno..tisane alla galega, integratori vari, tiralatte, ma questo latte non voleva arrivare, così ho desistito e sono passata al latte artificiale. Ho poi capito, crescendo il mio bambino, che non è il seno a creare il legame affettivo con la mamma, ma è il gioco di sguardi, di parole affettuose e di piccole coccole che la mamma fa al suo piccolo mentre il bimbo succhia il latte, tutti gesti che si compiono anche alimentando il proprio bimbo con un biberon di latte artificiale. Quando 2 anni fa è nato Ruben con un secondo cesareo, non ho sicuramente passato lo stress psicologico del primo dopoparto e poiché anche in questo caso il latte non voleva arrivare sono serenamente passata dall'allattamento misto dei primi giorni definitivamente all'allattamento artificiale. In questo importante passaggio mi hanno aiutato molto i prodotti Philips Avent Per il mio piccolo sto usando in questo momento il biberon Philips Avent Natural, 330 ml, con tettarella a flusso medio Codice SCF696/17 Rende più semplice l’allattamento misto: Allattamento naturale grazie all'ampia tettarella dalla forma anatomica Un'alimentazione più confortevole e piacevole per il tuo bambino: Ha esclusivi petali per il massimo comfort che garantiscono una tettarella particolarmente morbida e flessibile L'aria passa nel biberon, non nella pancia del bambino: Sistema anti-colica avanzato con l'innovativo sistema a doppia valvola Il meccanismo che scatena le coliche è tuttora misterioso e le ipotesi sono numerose. C’è chi propende per una causa gastroenterica, per esempio un accumulo di gas nell’intestino determinato dall’immaturità dell’apparato digerente...con Avent l'aria non va nella pancia del bambino! Il biberon non contiene BPA*: Il nuovo biberon Philips AVENT Natural è realizzato con materiali che non contengono BPA* (polipropilene). Facile da usare e pulire, con assemblaggio rapido e semplice: L'ampio collo del biberon rende semplice il riempimento e la pulizia. Il sistema è composto solo da poche parti che possono essere assemblate in maniera rapida e semplice. Il mio bimbo è felice e soddisfatto del suo biberon Philips Avent! ..ricordate che una madre serena rende il suo bimbo più sereno....è questo quello che conta!