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  • Test clinici dimostrano la riduzione di coliche e irritabilità*
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Fuori produzione

Philips AventBiberon Classic

SCF683/17

4.3
| (126) Recensioni | 87% di utenti consiglia questo prodotto
Test clinici dimostrano la riduzione di coliche e irritabilità*
Il nostro biberon Classic è amato dalle mamme da 30 anni e continua ad essere la scelta principale di molte altre. Progettato per un'alimentazione gradevole e confortevole, è clinicamente testato per ridurre coliche e irritabilità.*
Vedi tutti i vantaggi
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

Il marchio più consigliato dalle mamme1

Massima affidabilità da 30 anni

Test clinici dimostrano la riduzione di coliche e irritabilità*

  • 1 biberon

  • 260 ml

  • Tettarella a flusso lento

  • 1m+

Suzione facilitata grazie all'esclusiva valvola della tettarella

L'esclusiva valvola della tettarella si flette in base al ritmo di suzione, consentendo al latte di scorrere solo al flusso scelto dal tuo bambino, evitando così il rischio di rigurgiti, ruttini e gas

Clinicamente testato per ridurre notevolmente l'irritabilità

Clinicamente testato per ridurre notevolmente l'irritabilità

Sonno e alimentazione sono essenziali per la salute e il benessere del tuo bimbo. È stato eseguito uno studio clinico randomizzato per scoprire gli effetti del design del biberon sul comportamento dei bambini. È stato rilevato che il biberon Philips Avent Classic riduce notevolmente la durata dell'irritabilità di circa 28 minuti al giorno rispetto ad altri biberon (46 min rispetto a 74 min, p=0,05), specialmente durante la notte.**

Forma ergonomica per il massimo comfort

Forma ergonomica per il massimo comfort

Grazie alla sua forma esclusiva, il biberon è facile da impugnare, anche con le manine di un bambino, e da tenere in qualsiasi direzione per il massimo comfort.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.3

su 5

126

Recensioni

87%

di utenti consiglia questo prodotto

13/08/2017

Italia

Italia

BIBERON PHILIPS AVENT

Grazie per essere stata scelta come tester philips avent. Ho ricevuto Biberon Avent e lo provato: Ottimo e comodo, ha una capacità di 260 ml e presenta un disegno davvero simpatico.Presenta due fori utilizzabile dal primo mese in poi, che ovviamente può essere sostituita quando il bimbo/bimba cresce. Mio figlio lo adora appena vede questo biberon non lo molla più e da quando lo usa non ha avuto più problemi di coliche, fantastico un'ottimo prodotto, é facile da pulire e si chiude senza problemi! Ve la consiglio è davvero un prodotto di ottima qualità e sicuro per il bambino

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF574/12 Biberon Classic+

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF574/12 Biberon Classic+

01/08/2017

Italia

Italia

nessun difetto

Grazie a mamma club ho avuto la possibilità di testare il prodotto,non lo avevi mai preso in considerazione( forse per la poca pubblicità) e sono pentita perchè è davvero eccellente, è facile da pulire, pratico da portare ( anche in borsetta)anche la mia piccola si è subito trovata bene. Non avrei mai pensato che fosse davvero un prodotto di altà qualità,in campo della prima infanzia. Ah...ho già acquistato il secondo per l'acqua.

Questa revisione è stata effettuata per SCF574/11 Biberon Classic+

Questa revisione è stata effettuata per SCF574/11 Biberon Classic+

11/11/2016

Italia

Italia

Compratore verificato

Comodi e pratici

Trovare una tettarella che il mio piccolo accettasse è stata dura, ho provato diversi biberon di altre marche, prima di trovare questo che lui adora. Alla fine ne ho comprati 5 e li uso da quando ha 2 mesi variando man mano le tettarelle con più fori in base alla sua crescita. Ora ha 5 mesi ed uso quelle a 4 fori. Con questa tettarella non si sbrodolava tutto come capitava con altre forme in commercio. Hanno la valvolina anticolica, provato sia con il latte materno, con il formulato sia liquido che in polvere, per l'acqua e le tisanine (in questo caso usavo un foro in meno rispetto quella in uso del latte): il mio bimbo non ha mai sofferto di coliche. Sono facili da pulire: sterilizzati sia in acqua bollente che nella sterilizzatrice a vapore. Non uso detersivi per i piatti normale ma uno adatto per i biberon che non contiene profumi per evitare che si impregnino di un odore "artificiale". Ad oggi sono ancora perfetti. Per scaldare il latte ho usato sia il bagno maria classico che lo scalda biberon/pappa dell'avent (quello in cui si regola la quantità di latte o pappa la temperatura di partenza con un coperchio) e ad oggi non ho mai avuto problemi. Consigliato.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF563/17 Biberon Classic+

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 

  1. 0% BPA, in conformità al regolamento UE 10/2011

  2. Uno studio clinico ha dimostrato che a 2 settimane di età i bimbi alimentati tramite biberon Avent mostrano meno coliche, specialmente di notte, rispetto a quelli alimentati con altri biberon.