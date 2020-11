Sono disponibili diverse tettarelle in base alla tipologia di flusso

Il biberon Philips Avent Classic offre quattro diversi tipi di flusso che si adattano alla crescita del tuo bambino. Tieni presente che le indicazioni relative all'età sono approssimative, in quanto ogni bimbo si nutre e cresce in modo diverso. Tutte le tettarelle sono disponibili in confezione doppia.