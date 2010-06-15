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Fuori produzione

Philips AventKit biberon evolutivo

SCF663/07

Il primo passo per aiutare il bimbo a usare il bicchiere

Delicato sulle gengive dei bimbi grazie al morbido beccuccio antigoccia

Vedi tutti i vantaggi
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Il marchio più consigliato dalle mamme di tutto il mondo1

Manici facili da afferrare

Il primo passo per aiutare il bimbo a usare il bicchiere

  • Da 260 ml

  • Tettarella a flusso regolabile

Beccuccio morbido per bere a prova di goccia

Beccuccio morbido per bere a prova di goccia

Sostituisci la tettarella con il beccuccio morbido a prova di goccia che rispetta le gengive del tuo bimbo

Aggiungi i manici con impugnatura facile al biberon

Aggiungi i manici con impugnatura facile al biberon

Fissa i manici, facili da impugnare al biberon Philips Avent.

Sostituzione della tettarella con il beccuccio morbido

Sostituzione della tettarella con il beccuccio morbido

Trasforma il biberon sostituendo semplicemente la tettarella con il beccuccio morbido e anti-goccia

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 