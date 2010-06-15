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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
SCF663/07
Il primo passo per aiutare il bimbo a usare il bicchiere
Delicato sulle gengive dei bimbi grazie al morbido beccuccio antigoccia
Da 260 ml
Tettarella a flusso regolabile
Sostituisci la tettarella con il beccuccio morbido a prova di goccia che rispetta le gengive del tuo bimbo
Fissa i manici, facili da impugnare al biberon Philips Avent.
Trasforma il biberon sostituendo semplicemente la tettarella con il beccuccio morbido e anti-goccia
Recensioni
Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.