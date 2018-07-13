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Garanzia di 2 anni
1 biberon Natural in vetro
120 ml
Tettarella prime poppate
0m+
Il biberon Natural in vetro è resistente al calore e agli sbalzi termici. Quindi può essere riposto in modo sicuro in frigo, scaldato ed è anche adatto alla sterilizzazione.
Vetro borosilicato totalmente riciclabile di alta qualità per garantire la massima qualità e purezza.
L'ampia tettarella dalla forma anatomica consente un allattamento simile a quello al seno e aiuta il tuo bambino a passare facilmente dal seno al biberon.
4.2
su 5
26
Recensioni
92%
di utenti consiglia questo prodotto
LGPolpetta
13/07/2018
Italia
Perfetto per allattamento misto e non solo..
Per mia figlia è stato semplicissimo e naturale bere dal biberon quando non avevo latte a sufficienza nelle prime settimane. Poi, è rimasto utilissimo nel caso in cui dovessi lasciare un po' di latte materno a qualcuno per alcune mie ore di assenza.. Ora siamo in fase svezzamento e con la giusta tettarella lo stiamo utilizzando per i primi sorsi d'acqua.. Che dire, la piccola prova già a tenerlo in mano da sola! Ottimo!!
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Questa revisione è stata effettuata per SCF671/17 Biberon Natural in vetro
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Alessia86
26/01/2017
Italia
Avent biberon
[Employee of philipsglobal] Questo biberon mi è arrivato gratuitamente a casa grazie a Mammacheclub, che mi ha selezionata come tester. il vetro rende il prodotto resistente e mantiene bene la temperatura. È facile da smontare e da pulire; esteticamente molto carino. Acquistato già altri prodotti della linea Avent.
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Cooo
25/01/2017
Italia
Ottimo prodotto
Questo biberon mi è arrivato gratuitamente a casa grazie a Mammacheclub, che mi ha selezionata come tester. La mia bimba di un mese ha apprezzato; il vetro rende il prodotto resistente e mantiene bene la temperatura. È facile da smontare e da pulire; esteticamente molto carino. Proverò sicuramente altri prodotti della linea Avent.
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Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
0% BPA, in conformità al regolamento UE 10/2011