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Fuori produzione
1 biberon Natural
60 ml
Tettarella primissime poppate
Tettarella Natural
Un foro di dimensioni più piccole consente un flusso più controllato per i bambini che bevono più lentamente. La tettarella Natural primissime poppate offre il flusso ideale per iniziare ad allattare il tuo bambino con il biberon.
Biberon più piccolo per garantire un flusso appropriato per il tuo bambino.
La tettarella più morbida e vellutata è più simile al seno materno.
4.9
su 5
9
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Lisaemma
31/12/2019
Italia
Top biberon
Molto valido nei primissimi giorni di vita prodotti top
Pro
Tettarella
Contro
Nulla
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF699/17 Biberon
Sì, consiglio questo prodotto
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alicezenati
17/04/2019
Italia
Meraviglioso
L ho usato tantissimo i primi giorni di vita della mia bimba perché è piccolo comodo e ci sta poco latte giusto per iniziare a usare il biberon . Ciuccio facile da fare abituare , comodo e facile da pulire .
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF699/17 Biberon
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Michi86
01/06/2018
Italia
Un alleato anche nell’allattamento misto
La linea natural è stata fondamentale per l’allattamento misto. La mia bambina passa dal seno al biberon e viceversa senza problemi in quanto il tipo di suzione è simile grazie alla forma della tettarella che ricorda il seno materno.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF699/17 Biberon
Sì, consiglio questo prodotto
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Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.