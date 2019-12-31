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  • Ideale per i neonati
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Fuori produzione

Philips AventBiberon

SCF699/17

4.9
| (9) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Ideale per i neonati
Il nostro biberon Natural da 60 ml ha la capienza ideale per l'alimentazione dei neonati. Progettato con la tettarella primissime poppate, offre un flusso più lento e controllato. La tettarella morbida e vellutata con forma allargata è più simile al seno materno.
Vedi tutti i vantaggi
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

Il marchio più consigliato dalle mamme1

Facile da abbinare all'allattamento al seno

Ideale per i neonati

  • 1 biberon Natural

  • 60 ml

  • Tettarella primissime poppate

  • Tettarella Natural

Tettarella flusso delicato

Tettarella flusso delicato

Un foro di dimensioni più piccole consente un flusso più controllato per i bambini che bevono più lentamente. La tettarella Natural primissime poppate offre il flusso ideale per iniziare ad allattare il tuo bambino con il biberon.

Biberon più piccolo da 60 ml progettato per l'alimentazione dei neonati

Biberon più piccolo da 60 ml progettato per l'alimentazione dei neonati

Biberon più piccolo per garantire un flusso appropriato per il tuo bambino.

Tettarella morbida e vellutata

Tettarella morbida e vellutata

La tettarella più morbida e vellutata è più simile al seno materno.

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4.9

su 5

9

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2
1

31/12/2019

Italia

Italia

Top biberon

Molto valido nei primissimi giorni di vita prodotti top

Pro

Tettarella

Contro

Nulla

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF699/17 Biberon

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17/04/2019

Italia

Italia

Meraviglioso

L ho usato tantissimo i primi giorni di vita della mia bimba perché è piccolo comodo e ci sta poco latte giusto per iniziare a usare il biberon . Ciuccio facile da fare abituare , comodo e facile da pulire .

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF699/17 Biberon

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01/06/2018

Italia

Italia

Un alleato anche nell’allattamento misto

La linea natural è stata fondamentale per l’allattamento misto. La mia bambina passa dal seno al biberon e viceversa senza problemi in quanto il tipo di suzione è simile grazie alla forma della tettarella che ricorda il seno materno.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF699/17 Biberon

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 