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  • Test clinici dimostrano la riduzione di coliche e irritabilità*
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Fuori produzione

Philips AventBiberon Classic

SCF686/17

4.8
| (26) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Test clinici dimostrano la riduzione di coliche e irritabilità*
Il nostro biberon Classic è amato dalle mamme da 30 anni e continua ad essere la scelta principale di molte altre. Progettato per un'alimentazione gradevole e confortevole, è clinicamente testato per ridurre coliche e irritabilità.*
Vedi tutti i vantaggi
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

Il marchio più consigliato dalle mamme1

Massima affidabilità da 30 anni

Test clinici dimostrano la riduzione di coliche e irritabilità*

  • 1 biberon

  • 330 ml

  • Tettarella a flusso regolabile

  • 3m+

Suzione facilitata grazie all'esclusiva valvola della tettarella

L'esclusiva valvola della tettarella si flette in base al ritmo di suzione, consentendo al latte di scorrere solo al flusso scelto dal tuo bambino, evitando così il rischio di rigurgiti, ruttini e gas

Clinicamente testato per ridurre notevolmente l'irritabilità

Clinicamente testato per ridurre notevolmente l'irritabilità

Sonno e alimentazione sono essenziali per la salute e il benessere del tuo bimbo. È stato eseguito uno studio clinico randomizzato per scoprire gli effetti del design del biberon sul comportamento dei bambini. È stato rilevato che il biberon Philips Avent Classic riduce notevolmente la durata dell'irritabilità di circa 28 minuti al giorno rispetto ad altri biberon (46 min rispetto a 74 min, p=0,05), specialmente durante la notte.**

Forma ergonomica per il massimo comfort

Forma ergonomica per il massimo comfort

Grazie alla sua forma esclusiva, il biberon è facile da impugnare, anche con le manine di un bambino, e da tenere in qualsiasi direzione per il massimo comfort.

Specifiche tecniche

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Parti e accessori

Recensioni

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4.8

su 5

26

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2
1

24/01/2021

Italia

Italia

Compratore verificato

La mia bimba non ha più problemi

All’inizio ero scettica ma poi ho provato questo biberon è davvero la mia bimba non ha più avuto le colichette . Grazie alla valvola anti colic che caratterizza questo biberon! Io lo consiglio!

Pro

Riduce le colichette

Contro

Nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF816/17 Biberon Anti-colic

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF816/17 Biberon Anti-colic

20/12/2020

Italia

Italia

Compratore verificato

Assolutamente essenziale

Ottimo nella forma e nei materiali usati. Il mio bambino grazie a qst biberon non soffre più delle fastidiosissime coliche...

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF816/17 Biberon Anti-colic

Sì, consiglio questo prodotto

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19/12/2020

Italia

Italia

Compratore verificato

Adoro

5 stelle son troppo poche per recensire questo Biberon. Avent Philips si conferma ancora una volta una linea eccellente ed efficace, pertanto ho consigliato questo prodotto anche a mia sorella che è in dolce attesa, sono certa che sarà amore a prima vista anche per lei.

Pro

Facile da utilizzare e da pulire

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF816/17 Biberon Anti-colic

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 

  1. 0% BPA, in conformità al regolamento UE 10/2011

  2. A 2 settimane di età, i neonati allattati con un biberon Avent hanno dimostrato un'incidenza delle coliche inferiore rispetto a quella dei neonati allattati con biberon tradizionali. A 2 settimane di età, i neonati allattati con un biberon Avent hanno dimostrato un grado di irritabilità inferiore rispetto a quello dei neonati allattati con un altro biberon di una marca molto nota.