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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
1 biberon
330 ml
Tettarella a flusso regolabile
3m+
L'esclusiva valvola della tettarella si flette in base al ritmo di suzione, consentendo al latte di scorrere solo al flusso scelto dal tuo bambino, evitando così il rischio di rigurgiti, ruttini e gas
Sonno e alimentazione sono essenziali per la salute e il benessere del tuo bimbo. È stato eseguito uno studio clinico randomizzato per scoprire gli effetti del design del biberon sul comportamento dei bambini. È stato rilevato che il biberon Philips Avent Classic riduce notevolmente la durata dell'irritabilità di circa 28 minuti al giorno rispetto ad altri biberon (46 min rispetto a 74 min, p=0,05), specialmente durante la notte.**
Grazie alla sua forma esclusiva, il biberon è facile da impugnare, anche con le manine di un bambino, e da tenere in qualsiasi direzione per il massimo comfort.
4.8
su 5
26
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
24/01/2021
Italia
Compratore verificato
La mia bimba non ha più problemi
All’inizio ero scettica ma poi ho provato questo biberon è davvero la mia bimba non ha più avuto le colichette . Grazie alla valvola anti colic che caratterizza questo biberon! Io lo consiglio!
Pro
Riduce le colichette
Contro
Nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF816/17 Biberon Anti-colic
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF816/17 Biberon Anti-colic
Bionda91
20/12/2020
Italia
Compratore verificato
Assolutamente essenziale
Ottimo nella forma e nei materiali usati. Il mio bambino grazie a qst biberon non soffre più delle fastidiosissime coliche...
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF816/17 Biberon Anti-colic
Sì, consiglio questo prodotto
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Anice21
19/12/2020
Italia
Compratore verificato
Adoro
5 stelle son troppo poche per recensire questo Biberon. Avent Philips si conferma ancora una volta una linea eccellente ed efficace, pertanto ho consigliato questo prodotto anche a mia sorella che è in dolce attesa, sono certa che sarà amore a prima vista anche per lei.
Pro
Facile da utilizzare e da pulire
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF816/17 Biberon Anti-colic
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF816/17 Biberon Anti-colic
Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
0% BPA, in conformità al regolamento UE 10/2011
A 2 settimane di età, i neonati allattati con un biberon Avent hanno dimostrato un'incidenza delle coliche inferiore rispetto a quella dei neonati allattati con biberon tradizionali. A 2 settimane di età, i neonati allattati con un biberon Avent hanno dimostrato un grado di irritabilità inferiore rispetto a quello dei neonati allattati con un altro biberon di una marca molto nota.