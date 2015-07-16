ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Un pronto aiuto a portata di mano
  • Un pronto aiuto a portata di mano
  • Un pronto aiuto a portata di mano
  • Un pronto aiuto a portata di mano

Fuori produzione

Philips AventSterilizzatore digitale a vapore

SCF276/26

4.5
| (32) Recensioni | 96% di utenti consiglia questo prodotto
Un pronto aiuto a portata di mano
Lo sterilizzatore digitale a vapore di Philips Avent funziona in modo rapido e continuo, mantenendo il contenuto sterilizzato fino a quando ne hai bisogno. In questo modo avrai più tempo libero.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

il marchio più consigliato dalle mamme di tutto il mondo1

Tecnologia avanzata per una sterilizzazione di 24 ore

Un pronto aiuto a portata di mano

  • 220-240 V

La tecnologia iQ risponde in maniera intelligente alle tue esigenze

La tecnologia iQ risponde in maniera intelligente alle tue esigenze

I prodotti Philips Avent iQ, dotati di tecnologia avanzata, sono strumenti intelligenti e attivi, studiati per rendere più facile l'allattamento e la cura del tuo bambino.

Prodotti sterilizzati 24 ore su 24

Prodotti sterilizzati 24 ore su 24

Mantiene il contenuto sterilizzato ripetendo il ciclo di sterilizzazione per 24 ore. L’opzione "pausa" ti permette di togliere i prodotti dallo sterilizzatore senza interrompere il ciclo.

Il display digitale indica tutte le fasi della sterilizzazione

Il display digitale indica tutte le fasi della sterilizzazione

Il sofisticato display digitale e il segnale acustico mostrano e segnalano tutte le fasi del ciclo di sterilizzazione.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Trova un pezzo di ricambio o un accessorio

Vai a Ricambi e accessori

Parti e accessori

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

4.5

su 5

32

Recensioni

96%

di utenti consiglia questo prodotto

2

16/07/2015

Italia

Italia

Compratore verificato

Eccellente

Pratico, ultra veloce,molto capiente. Utile in qualsiasi situazione anche in situazioni di emergenza considerando la rapidità del tempi di sterilizzazione.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF276/26 Sterilizzatore digitale a vapore

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF276/26 Sterilizzatore digitale a vapore

02/08/2012

United Kingdom

United Kingdom

Best (and most used) piece of baby gear I have- Love it!

I have twin boys, so I clean lots and lots of bottles! This is a fantastic piece of kit. Easy to use. Fits 6 bottles and tops. Large capacity (we use NUK bottles, which are big- also takes Dr. Browns or Avent with no problem). Also cleans breast pumping gear. Six minute cycle. Keeps everything clean as long as the lid is on. I use it constantly. It is well-used and well loved- the best piece of baby kit I have. I live in a hard water area (London), so it must be de-scaled monthly by putting in some white vinegar and water overnight, then running an empty cycle. Customer service is excellent. You call and get a real human that knows exactly what they are talking about (I had to call before I learned I had to occasionally de-scale it).

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF276/42 Digital Steam Sterilizer

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF276/42 Digital Steam Sterilizer

02/08/2012

United Kingdom

United Kingdom

Best (and most used) piece of baby gear I have- Love it!

I have twin boys, so I clean lots and lots of bottles! This is a fantastic piece of kit. Easy to use. Fits 6 bottles and tops. Large capacity (we use NUK bottles, which are big- also takes Dr. Browns or Avent with no problem). Also cleans breast pumping gear. Six minute cycle. Keeps everything clean as long as the lid is on. I use it constantly. It is well-used and well loved- the best piece of baby kit I have. I live in a hard water area (London), so it must be de-scaled monthly by putting in some white vinegar and water overnight, then running an empty cycle. Customer service is excellent. You call and get a real human that knows exactly what they are talking about (I had to call before I learned I had to occasionally de-scale it).

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF276/42 Digital Steam Sterilizer

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF276/42 Digital Steam Sterilizer

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee
Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 