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Philips Avent Sterilizzatore digitale a vapore
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Quando si può interrompere la sterilizzazione?
Per quanto tempo i prodotti rimangono sterili una volta completato il ciclo?
È possibile sterilizzare altri prodotti/sistemi di altre marche all'interno dell'unità?
Dove si può trovare altro acido citrico?
AventPinze igieniche sterilizzatore
AdvancedEasyPappa 2 in 1
In modalità 2, l'unità passa a zero al termine del ciclo. Perché?
Lo sterilizzatore si spegne dopo 2-3 minuti dall'avvio di un ciclo. Si è forse verificato un guasto?
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