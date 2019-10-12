Sono mamma di 5 figli ho per caso cambiato prodotto e usato il biberon avent per la sua forma molto vicina al seno materno anche come morbidezza della ghiera e devo dire che mi sono trovata benissimo io non lo cambio per nessun altro prodotto ....sicuro facile da pulire da conservare e trasportare e i miei figli si trovano bene avessi conosciuto prima avrei risparmiato fior fiori di soldi alla ricerca del prodotto perfetto ....consiglio a tutti la linea avent semplice ed efficiente.... Io allatto al seno ma questo prodotto mi ha aiutato quando ho staccato il bambino dal seno mentre aspettavo l altro mi e stato di grande aiuto grazie