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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
SCF680/04
4 da 125 ml
Con il vasetto conservalatte Philips Avent è possibile utilizzare tutte le tettarelle e i beccucci Philips Avent (le tettarelle non sono incluse).
Estrai il latte direttamente nel vasetto utilizzando un qualsiasi tiralatte Philips Avent
2.8
su 5
6
Recensioni
Krilla
12/10/2019
Italia
Indispensabile
Ormai è indispensabile per noi! Da quando lo abbiamo utilizzato (dopo 2 settimane dalla nascita) le coliche sono completamente scomparse. La prova della sua funzionalitá è avvenuta quando un giorno ho dimenticato questo biberon utilizzandone un altro non anti colica e la mia bimba è stata di nuovo male. Riutilizzandolo sono nuovamente scomparse le coliche! È un ottimo prodotto
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF562/17 Biberon Classic+
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF562/17 Biberon Classic+
AnnaGrossano
09/04/2018
Italia
I miei complimenti per questo prodotto
Sono mamma di 5 figli ho per caso cambiato prodotto e usato il biberon avent per la sua forma molto vicina al seno materno anche come morbidezza della ghiera e devo dire che mi sono trovata benissimo io non lo cambio per nessun altro prodotto ....sicuro facile da pulire da conservare e trasportare e i miei figli si trovano bene avessi conosciuto prima avrei risparmiato fior fiori di soldi alla ricerca del prodotto perfetto ....consiglio a tutti la linea avent semplice ed efficiente.... Io allatto al seno ma questo prodotto mi ha aiutato quando ho staccato il bambino dal seno mentre aspettavo l altro mi e stato di grande aiuto grazie
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF680/27 Biberon Classic
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF680/27 Biberon Classic
lilia
01/01/2014
Italia
buono ma con qualche difficoltà
Salve, sto usando i biberon Naturally e ho qualche problema con la tettarella, infatti, pur inserendola e facendola aderire bene alla ghiera perde gocce di latte dalle due valvole anticoliche. Come posso fare? Al momento infatti è l'unica tettarella in silicone che la mia bimba gradisce ma vorrei evitare perdite grazie
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF680/17 Biberon Classic
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF680/17 Biberon Classic
Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.