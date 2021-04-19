Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
SCF285/02
3.7
su 5
249
Recensioni
Lituana
19/04/2021
Italia
Il prodotto eccezionale
Sterilizzatore per tutti tipi di biberon, comodo per ciucci e tettarelle il contenitore a parte.Sterilizza bene e veloce.
Pro
Veloce,comodo per tutti tipi di biberon
Contro
Nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF284/02 Sterilizzatore a vapore elettrico 3 in 1
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF284/02 Sterilizzatore a vapore elettrico 3 in 1
Selv
26/11/2020
Italia
Fa quello che deve
Consiglio lo sterilizzatore a tutte le mamme. Facile, intuitivo, veloce e preciso. Manutenzione molto semplice.
Pro
Semplice e veloce
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF284/02 Sterilizzatore a vapore elettrico 3 in 1
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF284/02 Sterilizzatore a vapore elettrico 3 in 1
Orny76
07/09/2017
Italia
Ottimo prodotto
Con il mio terzo bimbo ho optato per tutti prodotti avent. Dal semplice ciuccio, ai biberon e per finire lo sterilizzatore. Di facile utilizzo e perfetto. Lo uso ormai da quasi due mesi. Lo consiglio vivamente a tutti!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF284/02 Sterilizzatore a vapore elettrico 3 in 1
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF284/02 Sterilizzatore a vapore elettrico 3 in 1