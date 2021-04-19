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Philips AventSCF285/02 Sterilizzatore a vapore elettrico 3 in 1

SCF285/02

3.7
| (249) Recensioni
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Recensioni

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3.7

su 5

249

Recensioni

19/04/2021

Italia

Italia

Il prodotto eccezionale

Sterilizzatore per tutti tipi di biberon, comodo per ciucci e tettarelle il contenitore a parte.Sterilizza bene e veloce.

Pro

Veloce,comodo per tutti tipi di biberon

Contro

Nessuno

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26/11/2020

Italia

Italia

Fa quello che deve

Consiglio lo sterilizzatore a tutte le mamme. Facile, intuitivo, veloce e preciso. Manutenzione molto semplice.

Pro

Semplice e veloce

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07/09/2017

Italia

Italia

Ottimo prodotto

Con il mio terzo bimbo ho optato per tutti prodotti avent. Dal semplice ciuccio, ai biberon e per finire lo sterilizzatore. Di facile utilizzo e perfetto. Lo uso ormai da quasi due mesi. Lo consiglio vivamente a tutti!

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