ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Philips Avent SCF285/02 Sterilizzatore a vapore elettrico 3 in 1

Fuori produzione

Supporto

Philips AventSCF285/02 Sterilizzatore a vapore elettrico 3 in 1

SCF285/02

Philips Avent SCF285/02 Sterilizzatore a vapore elettrico 3 in 1

Fuori produzione

Vai al negozio

Accedi o crea un account

Registra il prodotto

Avrai accesso immediato a manuali, assistenza personalizzata e altro ancora. Inoltre, è facile e veloce.

Registra ora

Manuali e documentazione

Eco passport - English (US)

  • PDF file, 175.2 kB
  • 5 January 2021

Istruzioni per l'uso

  • PDF file, 1.3 MB
  • 8 July 2025

Domande frequenti

Risoluzione dei problemi