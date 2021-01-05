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Philips Avent SCF285/02 Sterilizzatore a vapore elettrico 3 in 1
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SCF285/02
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Istruzioni per l'uso
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Come si pulisce lo sterilizzatore Philips Avent?
Lo sterilizzatore Avent mostra una luce arancione
Posso inserire biberon sporchi nello sterilizzatore Avent?
Quali prodotti è possibile sterilizzare con lo sterilizzatore Philips Avent?
Perché l'apparecchio comincia a riscaldarsi subito quando lo collego alla presa?
Lo sterilizzatore Philips Avent ha smesso di funzionare
La spia di indicazione dello sterilizzatore Philips Avent non si accende
La piastra riscaldante dello sterilizzatore Avent mostra macchie bianche/marroni