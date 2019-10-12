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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
2 biberon
125 ml
Tettarella prime poppate
0m+
L'esclusiva valvola della tettarella si flette in base al ritmo di suzione, consentendo al latte di scorrere solo al flusso scelto dal tuo bambino, evitando così il rischio di rigurgiti, ruttini e gas
Sonno e alimentazione sono essenziali per la salute e il benessere del tuo bimbo. È stato eseguito uno studio clinico randomizzato per scoprire gli effetti del design del biberon sul comportamento dei bambini. È stato rilevato che il biberon Philips Avent Classic riduce notevolmente la durata dell'irritabilità di circa 28 minuti al giorno rispetto ad altri biberon (46 min rispetto a 74 min, p=0,05), specialmente durante la notte.**
Grazie alla sua forma esclusiva, il biberon è facile da impugnare, anche con le manine di un bambino, e da tenere in qualsiasi direzione per il massimo comfort.
4.3
su 5
60
Recensioni
81%
di utenti consiglia questo prodotto
Krilla
12/10/2019
Italia
Indispensabile
Ormai è indispensabile per noi! Da quando lo abbiamo utilizzato (dopo 2 settimane dalla nascita) le coliche sono completamente scomparse. La prova della sua funzionalitá è avvenuta quando un giorno ho dimenticato questo biberon utilizzandone un altro non anti colica e la mia bimba è stata di nuovo male. Riutilizzandolo sono nuovamente scomparse le coliche! È un ottimo prodotto
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF562/17 Biberon Classic+
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF562/17 Biberon Classic+
AnnaGrossano
09/04/2018
Italia
I miei complimenti per questo prodotto
Sono mamma di 5 figli ho per caso cambiato prodotto e usato il biberon avent per la sua forma molto vicina al seno materno anche come morbidezza della ghiera e devo dire che mi sono trovata benissimo io non lo cambio per nessun altro prodotto ....sicuro facile da pulire da conservare e trasportare e i miei figli si trovano bene avessi conosciuto prima avrei risparmiato fior fiori di soldi alla ricerca del prodotto perfetto ....consiglio a tutti la linea avent semplice ed efficiente.... Io allatto al seno ma questo prodotto mi ha aiutato quando ho staccato il bambino dal seno mentre aspettavo l altro mi e stato di grande aiuto grazie
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF680/27 Biberon Classic
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF680/27 Biberon Classic
isn2011
23/02/2017
United Kingdom
Great for small drinks
These bottles are great. LO seems be able to get on with them well however the only real downside is the ergonomics. They feel a bit angular. However the size is perfect if LO isn't super hungry or just want to give a small feed
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF560/27 Classic+ baby bottle
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF560/27 Classic+ baby bottle
Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
0% BPA, in conformità al regolamento UE 10/2011
Uno studio clinico ha dimostrato che a 2 settimane di età i bimbi alimentati tramite biberon Avent mostrano meno coliche, specialmente di notte, rispetto a quelli alimentati con altri biberon.