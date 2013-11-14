Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
SCF260/37
220-240 V
Lo scaldabiberon digitale Philips Avent calcola automaticamente il tempo di riscaldamento richiesto in base al tipo, alla quantità e alla temperatura di partenza del latte o della pappa. Questa funzione consente un riscaldamento uniforme. La funzione di spegnimento automatico elimina ogni rischio di surriscaldamento.
Lo scaldabiberon digitale Philips Avent ti consente di scaldare la pappa del tuo bimbo in maniera rapida ed omogenea. Riscalda 125 ml di latte a temperatura ambiente in meno di 2 minuti.
Il display digitale dello scaldabiberon digitale Philips Avent è molto semplice da usare. Mostra tutte le fasi del ciclo di riscaldamento e ti indica quando il latte o la pappa sono pronti.
3.7
su 5
6
Recensioni
Roberta85
14/11/2013
Italia
ottimo, facile e pratico
ottimo prodotto, è molto semplice da utilizzare e da portare con se quando si è fuori casa.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF260/37 Scaldabiberon/scaldapappe digitale
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF260/37 Scaldabiberon/scaldapappe digitale
barbanera
25/08/2013
Italia
stupendo e consigliatissimo
nulla da eccepire. lo scaldabiberon come lo avrei fatto io.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF260/37 Scaldabiberon/scaldapappe digitale
Sì, consiglio questo prodotto
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CarmillaB
07/07/2013
Italia
Ottimo prodotto per risparmiare tempo nel preparare la pappa
Il prodotto è ottimo, facile anche da trasportare viste le dimensioni ridotte. L'unica pecca (di non poco conto#, riguarda la struttura della pulsantiera. Infatti i pulsanti risultano difficili da premere perché spesso si è costretti a "manovrare" lo scaldabiberon con una mano sola #l'altra serve per sostenere il bimbo# e non avendo pulsanti ben esposti, è quasi impossibile riuscire ad accenderlo, spegnerlo, configurarlo #temperatura/quantità#.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF260/37 Scaldabiberon/scaldapappe digitale
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF260/37 Scaldabiberon/scaldapappe digitale
Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
Biberon non incluso con il prodotto
Eccezione: non consigliato con il biberon da 330 ml in PP semitrasparente Philips Avent.