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Fuori produzione
220-240 V
E’ stato dimostrato che il metodo più efficace per proteggere il tuo piccolo dai germi nocivi è la sterilizzazione a vapore. Basandosi sul principio della sterilizzazione ospedaliera, il calore intenso del vapore elimina tutti i batteri pericolosi.
Basta aggiungere acqua, caricare all’interno i prodotti ed accendere. Il contenuto si sterilizza ed è pronto per l’uso in circa 8 minuti.
Può contenere fino a sei biberon Avent da 260 ml o due tiralatte Philips Avent compresi di accessori.
4.6
su 5
57
Recensioni
93%
di utenti consiglia questo prodotto
robertaporceddu85
27/01/2017
Italia
Ultraveloce
Come per lo scaldabiberon, ho acquistato questo prodotto perché col primo figlio non lo avevo e facevo alla vecchia maniera, cioè bollire l'acqua e sterilizzare per 5 minuti per un totale di più di mezz'ora. Con questo prodotto il tempo di sterilizzazione si riduce a soli 8 minuti e contemporaneamente si possono sterilizzare più biberon e vasetti..
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Questa revisione è stata effettuata per SCF274/34 Sterilizzatore a vapore elettrico
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF274/34 Sterilizzatore a vapore elettrico
lilmummy18
14/11/2013
United Kingdom
does what you need it too and easy to use
I bought this steriliser for my first child and am now using it on my second and I've got to say its the easiest way of sterilising bottles. It's also really easy to use all you have got to do is pour 90mls of water in, place basket with your bottles, breastpump or dummies on inside, pop the lid on and press the button. I know theres a newer version of this steriliser out but to be honest you don't really need the extra settings this one does everything you need.
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Questa revisione è stata effettuata per SCF274/31 Electric Steam Steriliser
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YKim
07/07/2013
United Kingdom
Excellent product
I have been using this product for the pass 5 years. 3 times a day for my 2 kids, 5 & 2 year old. It still working though i start to observe some color degration on the top cover & body. Will buy a new one on plastic (PP) concern for the next 5 year as the 3rd kids expecting year end.
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Questa revisione è stata effettuata per SCF274/51 Electric Steam Steriliser
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Questa revisione è stata effettuata per SCF274/51 Electric Steam Steriliser
Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.