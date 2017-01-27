ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Sterilizza 6 biberon in soli 8 minuti
  • Sterilizza 6 biberon in soli 8 minuti

Fuori produzione

Philips Avent ExpressSterilizzatore a vapore elettrico

SCF274/26

4.6
| (57) Recensioni | 93% di utenti consiglia questo prodotto
Sterilizza 6 biberon in soli 8 minuti
Facile e veloce da usare
Vedi tutti i vantaggi
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

il marchio più consigliato dalle mamme di tutto il mondo1

Facile e veloce da usare

Sterilizza 6 biberon in soli 8 minuti

  • 220-240 V

Per una sterilizzazione efficace

Per una sterilizzazione efficace

E’ stato dimostrato che il metodo più efficace per proteggere il tuo piccolo dai germi nocivi è la sterilizzazione a vapore. Basandosi sul principio della sterilizzazione ospedaliera, il calore intenso del vapore elimina tutti i batteri pericolosi.

Facile e veloce da usare

Facile e veloce da usare

Basta aggiungere acqua, caricare all’interno i prodotti ed accendere. Il contenuto si sterilizza ed è pronto per l’uso in circa 8 minuti.

Ampia capacità

Ampia capacità

Può contenere fino a sei biberon Avent da 260 ml o due tiralatte Philips Avent compresi di accessori.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Trova un pezzo di ricambio o un accessorio

Vai a Ricambi e accessori

Parti e accessori

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

4.6

su 5

57

Recensioni

93%

di utenti consiglia questo prodotto

3

27/01/2017

Italia

Italia

Ultraveloce

Come per lo scaldabiberon, ho acquistato questo prodotto perché col primo figlio non lo avevo e facevo alla vecchia maniera, cioè bollire l'acqua e sterilizzare per 5 minuti per un totale di più di mezz'ora. Con questo prodotto il tempo di sterilizzazione si riduce a soli 8 minuti e contemporaneamente si possono sterilizzare più biberon e vasetti..

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF274/34 Sterilizzatore a vapore elettrico

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF274/34 Sterilizzatore a vapore elettrico

14/11/2013

United Kingdom

United Kingdom

does what you need it too and easy to use

I bought this steriliser for my first child and am now using it on my second and I've got to say its the easiest way of sterilising bottles. It's also really easy to use all you have got to do is pour 90mls of water in, place basket with your bottles, breastpump or dummies on inside, pop the lid on and press the button. I know theres a newer version of this steriliser out but to be honest you don't really need the extra settings this one does everything you need.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF274/31 Electric Steam Steriliser

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF274/31 Electric Steam Steriliser

07/07/2013

United Kingdom

United Kingdom

Excellent product

I have been using this product for the pass 5 years. 3 times a day for my 2 kids, 5 & 2 year old. It still working though i start to observe some color degration on the top cover & body. Will buy a new one on plastic (PP) concern for the next 5 year as the 3rd kids expecting year end.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF274/51 Electric Steam Steriliser

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF274/51 Electric Steam Steriliser

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee
Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 