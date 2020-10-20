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Philips Avent Express Sterilizzatore a vapore elettrico
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SCF274/26
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Istruzioni per l'uso
Tutti (5)
Prestazioni (1)
Altri guasti (1)
Dove si può trovare il manuale del precedente modello di sterilizzatore per microonde?
Quando si può interrompere la sterilizzazione?
Per quanto tempo i prodotti rimangono sterili una volta completato il ciclo?
È possibile sterilizzare altri prodotti/sistemi di altre marche all'interno dell'unità?
Dove si può trovare altro acido citrico?
AventPinze igieniche sterilizzatore
AdvancedEasyPappa 2 in 1
Lo sterilizzatore si spegne dopo 2-3 minuti dall'avvio di un ciclo. Si è forse verificato un guasto?
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