ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Test clinici dimostrano la riduzione di coliche e irritabilità*
  • Test clinici dimostrano la riduzione di coliche e irritabilità*
  • Test clinici dimostrano la riduzione di coliche e irritabilità*
  • Test clinici dimostrano la riduzione di coliche e irritabilità*
  • Test clinici dimostrano la riduzione di coliche e irritabilità*
  • Test clinici dimostrano la riduzione di coliche e irritabilità*
  • Test clinici dimostrano la riduzione di coliche e irritabilità*
  • Test clinici dimostrano la riduzione di coliche e irritabilità*
  • Test clinici dimostrano la riduzione di coliche e irritabilità*
  • Test clinici dimostrano la riduzione di coliche e irritabilità*
  • Test clinici dimostrano la riduzione di coliche e irritabilità*
  • Test clinici dimostrano la riduzione di coliche e irritabilità*

Fuori produzione

Philips AventBiberon Classic

SCF680/37

4.3
| (60) Recensioni | 81% di utenti consiglia questo prodotto
Test clinici dimostrano la riduzione di coliche e irritabilità*
Il nostro biberon Classic è amato dalle mamme da 30 anni e continua ad essere la scelta principale di molte altre. Progettato per un'alimentazione gradevole e confortevole, è clinicamente testato per ridurre coliche e irritabilità.*
Vedi tutti i vantaggi
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

Il marchio più consigliato dalle mamme1

Massima affidabilità da 30 anni

Test clinici dimostrano la riduzione di coliche e irritabilità*

  • 3 biberon

  • 125 ml

  • Tettarella prime poppate

  • 0m+

Suzione facilitata grazie all'esclusiva valvola della tettarella

L'esclusiva valvola della tettarella si flette in base al ritmo di suzione, consentendo al latte di scorrere solo al flusso scelto dal tuo bambino, evitando così il rischio di rigurgiti, ruttini e gas

Clinicamente testato per ridurre notevolmente l'irritabilità

Clinicamente testato per ridurre notevolmente l'irritabilità

Sonno e alimentazione sono essenziali per la salute e il benessere del tuo bimbo. È stato eseguito uno studio clinico randomizzato per scoprire gli effetti del design del biberon sul comportamento dei bambini. È stato rilevato che il biberon Philips Avent Classic riduce notevolmente la durata dell'irritabilità di circa 28 minuti al giorno rispetto ad altri biberon (46 min rispetto a 74 min, p=0,05), specialmente durante la notte.**

Forma ergonomica per il massimo comfort

Forma ergonomica per il massimo comfort

Grazie alla sua forma esclusiva, il biberon è facile da impugnare, anche con le manine di un bambino, e da tenere in qualsiasi direzione per il massimo comfort.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Trova un pezzo di ricambio o un accessorio

Vai a Ricambi e accessori

Parti e accessori

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

4.3

su 5

60

Recensioni

81%

di utenti consiglia questo prodotto

12/10/2019

Italia

Italia

Indispensabile

Ormai è indispensabile per noi! Da quando lo abbiamo utilizzato (dopo 2 settimane dalla nascita) le coliche sono completamente scomparse. La prova della sua funzionalitá è avvenuta quando un giorno ho dimenticato questo biberon utilizzandone un altro non anti colica e la mia bimba è stata di nuovo male. Riutilizzandolo sono nuovamente scomparse le coliche! È un ottimo prodotto

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF562/17 Biberon Classic+

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF562/17 Biberon Classic+

09/04/2018

Italia

Italia

I miei complimenti per questo prodotto

Sono mamma di 5 figli ho per caso cambiato prodotto e usato il biberon avent per la sua forma molto vicina al seno materno anche come morbidezza della ghiera e devo dire che mi sono trovata benissimo io non lo cambio per nessun altro prodotto ....sicuro facile da pulire da conservare e trasportare e i miei figli si trovano bene avessi conosciuto prima avrei risparmiato fior fiori di soldi alla ricerca del prodotto perfetto ....consiglio a tutti la linea avent semplice ed efficiente.... Io allatto al seno ma questo prodotto mi ha aiutato quando ho staccato il bambino dal seno mentre aspettavo l altro mi e stato di grande aiuto grazie

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF680/27 Biberon Classic

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF680/27 Biberon Classic

23/02/2017

United Kingdom

United Kingdom

Great for small drinks

These bottles are great. LO seems be able to get on with them well however the only real downside is the ergonomics. They feel a bit angular. However the size is perfect if LO isn't super hungry or just want to give a small feed

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF560/27 Classic+ baby bottle

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF560/27 Classic+ baby bottle

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee
Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 

  1. 0% BPA, in conformità al regolamento UE 10/2011

  2. Uno studio clinico ha dimostrato che a 2 settimane di età i bimbi alimentati tramite biberon Avent mostrano meno coliche, specialmente di notte, rispetto a quelli alimentati con altri biberon.