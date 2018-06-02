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  • Allattare con il biberon in modo naturale
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Fuori produzione

Philips AventBiberon Natural

SCF691/17

4.7
| (47) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Allattare con il biberon in modo naturale
Il nostro nuovo biberon consente di rendere l'allattamento al biberon più naturale per te e il tuo bimbo. La tettarella è dotata di un innovativo design a forma di petalo che consente al bimbo di attaccarsi proprio come farebbe con il seno; in questo modo sarà più facile combinare l'allattamento al seno con quello al biberon.
Vedi tutti i vantaggi
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

Il marchio più consigliato dalle mamme1

Allattare con il biberon in modo naturale

  • 1 biberon

  • 125 ml

  • Tettarella prime poppate

  • 0m+

Allattamento naturale grazie all'ampia tettarella dalla forma anatomica

Allattamento naturale grazie all'ampia tettarella dalla forma anatomica

L'ampia tettarella dalla forma anatomica consente un allattamento simile a quello al seno e aiuta il tuo bambino a passare facilmente dal seno al biberon.

Confortevoli petali per una tettarella morbida e flessibile ma che non si rompe

Confortevoli petali per una tettarella morbida e flessibile ma che non si rompe

I petali all'interno della tettarella ne aumentano la morbidezza e la flessibilità senza che quest'ultima si rompa. Il tuo bambino potrà così alimentarsi in maniera più confortevole e piacevole.

Sistema anti-colica avanzato con l'innovativo sistema a doppia valvola

Sistema anti-colica avanzato con l'innovativo sistema a doppia valvola

L'innovativo sistema a doppia valvola è stato progettato per ridurre il rischio di coliche e di disturbi facendo entrare l'aria nel biberon anziché nel pancino del tuo bimbo.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.7

su 5

47

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

2
1

02/06/2018

Italia

Italia

Pratico innovativo

[Employee of philipsglobal] Uso aveva da 3 anni tutti i prodotti biberon tettarelle e borracce. Mi sono sempre trovata bene io e la bambina sono ottimi

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF691/17 Biberon Natural

Sì, consiglio questo prodotto

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29/01/2017

Italia

Italia

Avent Biberon Natural:ottimo prodotto!

Ho avuto modo di provare il Biberon Natural Avent grazie a "Mammacheclub" che mi ha scelto per testarlo. Sono molto soddisfatta di questo biberon,facile da usare e molto apprezzato dalla mia bambina sin da subito.La tettarella è dotata di un design a forma di petalo che consente al bambino di attaccarsi proprio come farebbe al seno,in questo modo e piu facile combinare l allattamento al seno con quello al biberon.E' dotato di un sistema anti-colica ed e molto facile da impugnare e pulire. Molto bello anche esteticamente,consiglio a tutte di provarlo!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF690/17 Biberon Natural

Sì, consiglio questo prodotto

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21/03/2015

Italia

Italia

ottimo prodotto

Ho ricevuto questo biberon in omaggio con degli acquisti per la mia bimba ed è stato utilissimo, perché mi ha permesso di conoscere questo articolo e marca. Così ho comprato 4 biberon, 1 sterilizzatore, 1 beby monitor, 4 ciucci e 2 tiralatte ( uno manuale e uno elettrico). la mia bimba di 3 mesi, gradisce solo questa tettarella e guai provare a cambiarla. Resistente, pratico e bello.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF690/17 Biberon Natural

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 

  1. 0% BPA, in conformità al regolamento UE 10/2011