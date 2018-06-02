Ho avuto modo di provare il Biberon Natural Avent grazie a "Mammacheclub" che mi ha scelto per testarlo. Sono molto soddisfatta di questo biberon,facile da usare e molto apprezzato dalla mia bambina sin da subito.La tettarella è dotata di un design a forma di petalo che consente al bambino di attaccarsi proprio come farebbe al seno,in questo modo e piu facile combinare l allattamento al seno con quello al biberon.E' dotato di un sistema anti-colica ed e molto facile da impugnare e pulire. Molto bello anche esteticamente,consiglio a tutte di provarlo!