Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
SCF260/22
220-240 V
Basta selezionare le opzioni presenti, e la tecnologia iQ calcola automaticamente il tempo necessario per scaldare il latte o la pappa del tuo bimbo in modo graduale e uniforme.
Il display digitale, facile da usare, ti aggiorna costantemente.
Scalda il latte e la pappa in modo uniforme e alla giusta temperatura. Si spegne automaticamente, evitando così il rischio di surriscaldamento.
3.7
su 5
6
Recensioni
Roberta85
14/11/2013
Italia
ottimo, facile e pratico
ottimo prodotto, è molto semplice da utilizzare e da portare con se quando si è fuori casa.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF260/37 Scaldabiberon/scaldapappe digitale
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF260/37 Scaldabiberon/scaldapappe digitale
barbanera
25/08/2013
Italia
stupendo e consigliatissimo
nulla da eccepire. lo scaldabiberon come lo avrei fatto io.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF260/37 Scaldabiberon/scaldapappe digitale
Sì, consiglio questo prodotto
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CarmillaB
07/07/2013
Italia
Ottimo prodotto per risparmiare tempo nel preparare la pappa
Il prodotto è ottimo, facile anche da trasportare viste le dimensioni ridotte. L'unica pecca (di non poco conto#, riguarda la struttura della pulsantiera. Infatti i pulsanti risultano difficili da premere perché spesso si è costretti a "manovrare" lo scaldabiberon con una mano sola #l'altra serve per sostenere il bimbo# e non avendo pulsanti ben esposti, è quasi impossibile riuscire ad accenderlo, spegnerlo, configurarlo #temperatura/quantità#.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF260/37 Scaldabiberon/scaldapappe digitale
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF260/37 Scaldabiberon/scaldapappe digitale
Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
Eccezione: non consigliato con il biberon da 330 ml in PP semitrasparente Philips Avent.