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  • Per scaldare latte e pappe in modo veloce e intelligente
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Fuori produzione

Philips AventScaldabiberon/scaldapappe digitale

SCF260/22

3.7
| (6) Recensioni
Per scaldare latte e pappe in modo veloce e intelligente
Il nuovo scaldabiberon/scaldapappe digitale permette di scaldare le pappe del tuo bimbo in modo rapido e sicuro. La sua tecnologia all'avanguardia calcola in modo automatico il tempo per il riscaldamento. Basta selezionare poche opzioni iniziali e lasciare che lo scaldabiberon faccia il resto!
Vedi tutti i vantaggi
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Per scaldare latte e pappe in modo veloce e intelligente

  • 220-240 V

Ultra rapido, multiple opzioni di riscaldamento

Ultra rapido, multiple opzioni di riscaldamento

Basta selezionare le opzioni presenti, e la tecnologia iQ calcola automaticamente il tempo necessario per scaldare il latte o la pappa del tuo bimbo in modo graduale e uniforme.

Ti informa quando la pappa è pronta

Il display digitale, facile da usare, ti aggiorna costantemente.

Scalda in modo sicuro e uniforme

Scalda in modo sicuro e uniforme

Scalda il latte e la pappa in modo uniforme e alla giusta temperatura. Si spegne automaticamente, evitando così il rischio di surriscaldamento.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.7

su 5

6

Recensioni

2

14/11/2013

Italia

Italia

ottimo, facile e pratico

ottimo prodotto, è molto semplice da utilizzare e da portare con se quando si è fuori casa.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF260/37 Scaldabiberon/scaldapappe digitale

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF260/37 Scaldabiberon/scaldapappe digitale

25/08/2013

Italia

Italia

stupendo e consigliatissimo

nulla da eccepire. lo scaldabiberon come lo avrei fatto io.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF260/37 Scaldabiberon/scaldapappe digitale

Sì, consiglio questo prodotto

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07/07/2013

Italia

Italia

Ottimo prodotto per risparmiare tempo nel preparare la pappa

Il prodotto è ottimo, facile anche da trasportare viste le dimensioni ridotte. L'unica pecca (di non poco conto#, riguarda la struttura della pulsantiera. Infatti i pulsanti risultano difficili da premere perché spesso si è costretti a "manovrare" lo scaldabiberon con una mano sola #l'altra serve per sostenere il bimbo# e non avendo pulsanti ben esposti, è quasi impossibile riuscire ad accenderlo, spegnerlo, configurarlo #temperatura/quantità#.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF260/37 Scaldabiberon/scaldapappe digitale

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 

  1. Eccezione: non consigliato con il biberon da 330 ml in PP semitrasparente Philips Avent.