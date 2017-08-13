Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
2 biberon
260 ml
Tettarella a flusso lento
1m+
L'esclusiva valvola della tettarella si flette in base al ritmo di suzione, consentendo al latte di scorrere solo al flusso scelto dal tuo bambino, evitando così il rischio di rigurgiti, ruttini e gas
Sonno e alimentazione sono essenziali per la salute e il benessere del tuo bimbo. È stato eseguito uno studio clinico randomizzato per scoprire gli effetti del design del biberon sul comportamento dei bambini. È stato rilevato che il biberon Philips Avent Classic riduce notevolmente la durata dell'irritabilità di circa 28 minuti al giorno rispetto ad altri biberon (46 min rispetto a 74 min, p=0,05), specialmente durante la notte.**
Grazie alla sua forma esclusiva, il biberon è facile da impugnare, anche con le manine di un bambino, e da tenere in qualsiasi direzione per il massimo comfort.
4.3
su 5
126
Recensioni
87%
di utenti consiglia questo prodotto
Pinaale
13/08/2017
Italia
BIBERON PHILIPS AVENT
Grazie per essere stata scelta come tester philips avent. Ho ricevuto Biberon Avent e lo provato: Ottimo e comodo, ha una capacità di 260 ml e presenta un disegno davvero simpatico.Presenta due fori utilizzabile dal primo mese in poi, che ovviamente può essere sostituita quando il bimbo/bimba cresce. Mio figlio lo adora appena vede questo biberon non lo molla più e da quando lo usa non ha avuto più problemi di coliche, fantastico un'ottimo prodotto, é facile da pulire e si chiude senza problemi! Ve la consiglio è davvero un prodotto di ottima qualità e sicuro per il bambino
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF574/12 Biberon Classic+
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF574/12 Biberon Classic+
davideaury8
01/08/2017
Italia
nessun difetto
Grazie a mamma club ho avuto la possibilità di testare il prodotto,non lo avevi mai preso in considerazione( forse per la poca pubblicità) e sono pentita perchè è davvero eccellente, è facile da pulire, pratico da portare ( anche in borsetta)anche la mia piccola si è subito trovata bene. Non avrei mai pensato che fosse davvero un prodotto di altà qualità,in campo della prima infanzia. Ah...ho già acquistato il secondo per l'acqua.
Questa revisione è stata effettuata per SCF574/11 Biberon Classic+
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Tuxinus
11/11/2016
Italia
Compratore verificato
Comodi e pratici
Trovare una tettarella che il mio piccolo accettasse è stata dura, ho provato diversi biberon di altre marche, prima di trovare questo che lui adora. Alla fine ne ho comprati 5 e li uso da quando ha 2 mesi variando man mano le tettarelle con più fori in base alla sua crescita. Ora ha 5 mesi ed uso quelle a 4 fori. Con questa tettarella non si sbrodolava tutto come capitava con altre forme in commercio. Hanno la valvolina anticolica, provato sia con il latte materno, con il formulato sia liquido che in polvere, per l'acqua e le tisanine (in questo caso usavo un foro in meno rispetto quella in uso del latte): il mio bimbo non ha mai sofferto di coliche. Sono facili da pulire: sterilizzati sia in acqua bollente che nella sterilizzatrice a vapore. Non uso detersivi per i piatti normale ma uno adatto per i biberon che non contiene profumi per evitare che si impregnino di un odore "artificiale". Ad oggi sono ancora perfetti. Per scaldare il latte ho usato sia il bagno maria classico che lo scalda biberon/pappa dell'avent (quello in cui si regola la quantità di latte o pappa la temperatura di partenza con un coperchio) e ad oggi non ho mai avuto problemi. Consigliato.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF563/17 Biberon Classic+
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF563/17 Biberon Classic+
Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
0% BPA, in conformità al regolamento UE 10/2011
Uno studio clinico ha dimostrato che a 2 settimane di età i bimbi alimentati tramite biberon Avent mostrano meno coliche, specialmente di notte, rispetto a quelli alimentati con altri biberon.