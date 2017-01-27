Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
220-240 V
Lo sterilizzatore ha un design intelligente per occupare poco spazio in cucina, pur potendo contenere sei biberon o due tiralatte Philips Avent. I due cestelli interni possono unirsi per formare un contenitore simile a quello di una lavastoviglie, semplificando la pulizia di elementi più piccoli come succhietti e tettarelle.
Al termine del ciclo di sterilizzazione, il contenuto all'interno dello sterilizzatore elettrico Philips Avent rimarrà sterile per 6 ore se il coperchio non viene sollevato.
Con lo sterilizzatore elettrico Philips Avent è possibile sterilizzare in soli 8 minuti
5.0
su 5
1
Recensione
100%
di utenti consiglia questo prodotto
robertaporceddu85
27/01/2017
Italia
Ultraveloce
Come per lo scaldabiberon, ho acquistato questo prodotto perché col primo figlio non lo avevo e facevo alla vecchia maniera, cioè bollire l'acqua e sterilizzare per 5 minuti per un totale di più di mezz'ora. Con questo prodotto il tempo di sterilizzazione si riduce a soli 8 minuti e contemporaneamente si possono sterilizzare più biberon e vasetti..
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF274/34 Sterilizzatore a vapore elettrico
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF274/34 Sterilizzatore a vapore elettrico
Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.