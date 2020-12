Contiene fino a sei biberon Philips Avent

Lo sterilizzatore ha un design intelligente per occupare poco spazio in cucina, pur potendo contenere sei biberon o due tiralatte Philips Avent. I due cestelli interni possono unirsi per formare un contenitore simile a quello di una lavastoviglie, semplificando la pulizia di elementi più piccoli come succhietti e tettarelle.