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  • Sterilizza 6 biberon in soli 8 minuti
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Fuori produzione

Philips AventSterilizzatore a vapore elettrico

SCF274/34

5
| (1) Recensione | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Sterilizza 6 biberon in soli 8 minuti
Contenuto sterile fino a 6 ore
Vedi tutti i vantaggi
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

il marchio più consigliato dalle mamme di tutto il mondo1

Facile e veloce da usare

Sterilizza 6 biberon in soli 8 minuti

  • 220-240 V

Contiene fino a sei biberon Philips Avent

Contiene fino a sei biberon Philips Avent

Lo sterilizzatore ha un design intelligente per occupare poco spazio in cucina, pur potendo contenere sei biberon o due tiralatte Philips Avent. I due cestelli interni possono unirsi per formare un contenitore simile a quello di una lavastoviglie, semplificando la pulizia di elementi più piccoli come succhietti e tettarelle.

Il contenuto rimane sterilizzato per 6 ore, se il coperchio non viene sollevato

Il contenuto rimane sterilizzato per 6 ore, se il coperchio non viene sollevato

Al termine del ciclo di sterilizzazione, il contenuto all'interno dello sterilizzatore elettrico Philips Avent rimarrà sterile per 6 ore se il coperchio non viene sollevato.

Contenuto sterilizzato e pronto in circa 8 minuti

Contenuto sterilizzato e pronto in circa 8 minuti

Con lo sterilizzatore elettrico Philips Avent è possibile sterilizzare in soli 8 minuti

Specifiche tecniche

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5.0

su 5

1

Recensione

100%

di utenti consiglia questo prodotto

4
3
2
1

27/01/2017

Italia

Italia

Ultraveloce

Come per lo scaldabiberon, ho acquistato questo prodotto perché col primo figlio non lo avevo e facevo alla vecchia maniera, cioè bollire l'acqua e sterilizzare per 5 minuti per un totale di più di mezz'ora. Con questo prodotto il tempo di sterilizzazione si riduce a soli 8 minuti e contemporaneamente si possono sterilizzare più biberon e vasetti..

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF274/34 Sterilizzatore a vapore elettrico

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 