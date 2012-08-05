Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
1 biberon
125 ml
Tettarella prime poppate
0m+
Sonno e alimentazione sono essenziali per la salute e il benessere del tuo bimbo. È stato eseguito uno studio clinico randomizzato per scoprire gli effetti del design del biberon sul comportamento dei bambini. È stato rilevato che il biberon Philips Avent Classic riduce notevolmente la durata dell'irritabilità di circa 28 minuti al giorno rispetto ad altri biberon (46 min rispetto a 74 min, p=0,05), specialmente durante la notte.**
Durante l'allattamento, l'esclusivo lembo della Tettarella Avent si flette per consentire all'aria di passare all'interno del biberon anziché nel pancino del bimbo. Come durante l'allattamento al seno, è il bimbo che controlla il flusso del latte.
Sono disponibili cinque tettarelle per tipologie di flusso diverse.
4.1
su 5
17
Recensioni
80%
di utenti consiglia questo prodotto
sarski76
05/08/2012
United Kingdom
Feeding made easy
I am really impressed with these bottles, I had been given another make of bottle to use which was ok, but I find that these bottles are so much better. I found that for me they were easy to hold, nice and dainty, and the milk came out easily and satisfied my litle one. Fue to the design and size easily fitted in my change bag and hardly takes up any room. A defo thumbs up from me and my daughter.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF660/17 Classic PES baby bottle
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF660/17 Classic PES baby bottle
effcheto
29/07/2012
United Kingdom
brilliant
very nice product .... simply brilliant...........
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF660/17 Classic PES baby bottle
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF660/17 Classic PES baby bottle
MUMMYMAGM
29/07/2012
United Kingdom
fab bottle
this bottle is easy to use , easy to clean and easy for baby to get the milk without too much coming out at once - RECOMMENDED! especially if moving on from breast feeding.
Questa revisione è stata effettuata per SCF660/17 Classic PES baby bottle
Questa revisione è stata effettuata per SCF660/17 Classic PES baby bottle
Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
Uno studio clinico effettuato su neonati di 2 settimane ha dimostrato che i bimbi allattati con il biberon Philips Avent sono meno irritabili dei bimbi allattati con biberon di altre marche (studio condotto dall'Institute of Child Health, Londra, 2008).
Uno studio clinico ha dimostrato che a 2 settimane di età i bimbi alimentati tramite biberon Avent mostrano meno coliche, specialmente di notte, rispetto a quelli alimentati con altri biberon.