ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

Philips Avent Biberon Classic PES

Fuori produzione

Supporto

Philips AventBiberon Classic PES

SCF660/17

Philips Avent Biberon Classic PES

Fuori produzione

Vai al negozio

Accedi o crea un account

Registra il prodotto

Avrai accesso immediato a manuali, assistenza personalizzata e altro ancora. Inoltre, è facile e veloce.

Registra ora

Manuali e documentazione

Eco passport - English (US)

  • PDF file, 183.3 kB
  • 21 October 2020

Istruzioni per l'uso

  • PDF file, 1 MB
  • 20 October 2020

Domande frequenti

Parti e accessori

Garanzia e assistenza

Verifica i termini della garanzia e inoltra una richiesta di riparazione e sostituzione del prodotto

Riparazione e sostituzione

Fai riparare o sostituire il tuo prodotto danneggiato

Garanzia

Le nostre politiche di garanzia dei prodotti

Contatta Philips

Saremo lieti di aiutarti