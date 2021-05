Lo spazzolino Sonicare monitora l'usura della testina intelligente, utilizzando la tecnologia BrushSync.



La funzione BrushSync misura:



- La pressione complessiva applicata durante la pulizia

- Il tempo totale in cui è stata utilizzata la testina



Sul manico verrà indicato quando la testina non è più efficace ed è il momento di sostituirla. L'avviso di sostituzione sul manico lampeggerà in ambra e verrà emessa una serie di suoni e segnali acustici.

Nota: lo spazzolino viene fornito con questa funzione già attivata.