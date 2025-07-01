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È possibile utilizzare Sonicare 9900 Prestige se si hanno apparecchi ortodontici o impianti?
Come funziona Sonicare 9900 Prestige con l'app?
Quanti pulsanti sono presenti su Sonicare 9900 Prestige?
Come si ricarica il manico di Sonicare 9900 Prestige sul caricatore?
Come si smaltisce la batteria dello spazzolino Sonicare 9900 Prestige in modo sicuro?
Come funziona la guida per la pulizia nell'app Sonicare?
È necessario un dispositivo Alexa per ordinare le testine di ricambio dello spazzolino Sonicare?
È possibile sincronizzare l'app Sonicare con l'app Apple Health?
Come posso ordinare le testine di ricambio Sonicare con Alexa?
Come si disattiva il servizio di riordino delle testine Sonicare?
In quali paesi è disponibile l'app Sonicare?
Quali dispositivi sono compatibili con le app Sonicare e Sonicare For Kids?
È possibile usare lo spazzolino Sonicare sotto la doccia?
Cosa indicano i simboli sullo spazzolino Sonicare?
Come si attiva o disattiva il sensore di pressione dello spazzolino Sonicare?
Quali sono le modalità di pulizia dello spazzolino Sonicare?
Come si modificano le impostazioni di intensità dello spazzolino Sonicare?
Quale testina è compatibile con lo spazzolino Sonicare acquistato?
Come funzionano gli avvisi del sensore di pressione dello spazzolino Sonicare?
È possibile sostituire la batteria dello spazzolino Sonicare?
Come posso ricaricare il mio spazzolino Sonicare?
Come registrare lo spazzolino Sonicare
Come pulire i denti utilizzando l'app Sonicare
Come si pulisce lo spazzolino Philips Sonicare?
Come si connette lo spazzolino all'app Sonicare?