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Come si smaltisce la batteria dello spazzolino Sonicare 9900 Prestige in modo sicuro?

La batteria ricaricabile all'interno dello spazzolino Sonicare 9900 Prestige non può essere sostituita. Se si decide di gettare lo spazzolino Sonicare 9900 Prestige, un professionista qualificato può rimuovere la batteria per riciclarla. Per motivi di sicurezza, si sconsiglia di tentare di rimuovere la batteria da soli a casa. 

Le istruzioni destinate ai professionisti qualificati per la rimozione sicura della batteria integrata sono disponibili qui.

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: HX9992/31, HX9992/42, HX9992/12. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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