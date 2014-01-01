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    Assistenza Philips

    Come si attiva o disattiva il sensore di pressione dello spazzolino Sonicare?

    Pubblicato su 23 agosto 2024

    Se le istruzioni riportate di seguito non risolvono il problema contattare Philips o fare clic qui per inoltrare una richiesta di garanzia online, in modo da ricevere assistenza con la sostituzione di un dispositivo. Tutti gli spazzolini e gli idropulsori Sonicare sono coperti da una garanzia di 2 anni.

    Lo spazzolino Sonicare misura la pressione applicata durante la pulizia per proteggere denti e gengive. Se si applica una pressione eccessiva, la vibrazione del manico cambia. È possibile attivare o disattivare questa funzione seguendo le istruzioni riportate di seguito.
    1. Posizionare lo spazzolino sul caricatore.
    2. Tenere premuto il pulsante della modalità/intensità e premere due volte il pulsante di accensione mentre il manico si trova sul caricatore. Il manico emette un doppio segnale acustico per confermare l'attivazione.
    3. Disattivare il sensore di pressione tenendo premuto il pulsante della modalità/intensità e premendo due volte il pulsante di accensione mentre il manico si trova sul caricatore. Il manico emette un singolo segnale acustico per confermare la disattivazione.

    Spazzolini DiamondClean

    Per gli spazzolini DiamondClean Smart la procedura è leggermente diversa da quanto descritto sopra.

    1. Tenere premuto il pulsante della modalità/intensità (pulsante inferiore).
    2. Simultaneamente, premere due volte il pulsante di accensione (pulsante superiore).
    3. Rilasciare il pulsante della modalità/intensità. Se l'indicatore di stato della batteria sulla base dello spazzolino lampeggia due volte e il manico emette un doppio segnale acustico, la funzione è stata attivata. Se si ripete la procedura per disattivare la funzione, l'indicatore di stato della batteria lampeggia una volta e il manico emette un singolo segnale acustico.

    Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: HX7106/01 , HX7400/06 , HX7421/08 , HX7101/04 , HX7108/04 , HX7403/05 , HX7423/08 , HX7119/02 , HX7420/08 , HX7423/09 , HX7401/07 , HX7411/02 , HX7411/01 , HX7119/01 , HX7410/02 , HX7113/01 , HX7408/02 , HX7111/01 , HX7408/01 , HX7110/02 , HX7110/01 , HX7406/02 , HX7109/01 , HX7429/02 , HX7428/02 , HX7423/01 , HX7421/01 , HX7420/02 , HX7406/01 , HX7403/01 , HX7419/01 , HX7401/01 , HX7400/02 , HX7400/01 , HX7420/01 , HX7429/03 , HX7429/01 , HX7108/03 , HX7108/02 , HX7108/01 , HX7103/01 , HX7101/03 , HX7101/02 , HX7101/01 , HX9918/89 , HX9992/31 , CP1922/01 , HX9611/19 , HX3673/14 , HX6800/44 , HX6800/87 , HX6806/03 , HX6807/24 , HX6807/35 , HX6807/51 , HX6830/35 , HX9917/89 , HX9992/42 , HX9917/90 , HX9911/84 , HX9911/88 , HX9911/89 , HX9917/88 , HX3671/11 , HX3671/14 , HX3673/11 , HX3673/13 , HX3675/15 , HX3671/13 , HX3675/13 , HX9911/79 , HX9992/45 , HX9992/02 , HX9992/11 , HX9992/12 , HX9992/43 , HX9992/44 , CP1208/01 , HX6850/57 , HX9913/17 , HX9913/18 , HX9944/13 , HX6848/98 , HX6888/98 , HX6483/52 , HX9914/57 , HX9914/54 , HX9911/29 , HX6481/50 , HX9914/55 , HX9914/61 , HX9914/62 , HX9914/63 , HX6857/17 , HX6877/29 , HX9681/01 , HX6807/04 , HX9631/16 , HX9911/09 , HX9911/94 , HX9911/53 , HX9911/27 , HX9911/63 , HX9911/39 , CP1207/01 , CP1209/01 , CP1205/01 , HX9913/13 , HX9911/03 , HX9913/03 , HX9912/18 , HX9611/22 , HX9611/21 , HX6856/29 , HX9641/01 , HX9691/02 , HX9661/02 , HX9601/03 , HX9691/06 , HX9901/13 , HX9901/63 , HX9601/02 , HX6836/24 , HX6837/24 , HX6830/44 , HX6800/35 , HX6848/92 , HX6888/88 , HX9142/04 , HX6830/53 , HX6851/34 , HX6851/53 , HX6857/28 , HX6807/63 , HX6807/28 , HX6859/35 , HX6806/04 , HX6803/04 , HX6800/63 , HX6800/03 , CP0754/01 , CP0755/01 , HX6871/47 , HX6859/29 , HX6877/34 , HX6870/47 , HX6877/28 , HX6839/34 , HX6850/47 , HX6839/28 , HX6809/04 , HX9903/03 , HX9903/13 , HX9944/03 , HX9924/03 , HX9112/02 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto Fare clic qui per visualizzare meno numeri di prodotto

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