Come si attiva o disattiva il sensore di pressione dello spazzolino Sonicare?

Se le istruzioni riportate di seguito non risolvono il problema contattare Philips o fare clic qui per inoltrare una richiesta di garanzia online, in modo da ricevere assistenza con la sostituzione di un dispositivo. Tutti gli spazzolini e gli idropulsori Sonicare sono coperti da una garanzia di 2 anni.
Lo spazzolino Sonicare misura la pressione applicata durante la pulizia per proteggere denti e gengive. Se si applica una pressione eccessiva, la vibrazione del manico cambia. È possibile attivare o disattivare questa funzione seguendo le istruzioni riportate di seguito.
- Posizionare lo spazzolino sul caricatore.
- Tenere premuto il pulsante della modalità/intensità e premere due volte il pulsante di accensione mentre il manico si trova sul caricatore. Il manico emette un doppio segnale acustico per confermare l'attivazione.
- Disattivare il sensore di pressione tenendo premuto il pulsante della modalità/intensità e premendo due volte il pulsante di accensione mentre il manico si trova sul caricatore. Il manico emette un singolo segnale acustico per confermare la disattivazione.