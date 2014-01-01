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    Assistenza Philips

    Cosa indicano i simboli sullo spazzolino Sonicare?

    Pubblicato su 19 agosto 2024
    I simboli sullo spazzolino elettrico Philips Sonicare forniscono informazioni sulle impostazioni e sullo stato del dispositivo

    1. Impostazioni di intensità

    2. SenseIQ (solo per Prestige 9900)

    3. Promemoria di sostituzione della testina

    4. Indicatore di stato della batteria

     

    Indicatore di stato della batteria

    Questo simbolo si accende quando la batteria dello spazzolino è scarica o è in carica.
    Indicatore stato della batteria Sonicare

    Promemoria di sostituzione della testina

    Questo simbolo si accende quando è necessario sostituire la testina. Può anche lampeggiare quando si applica una pressione eccessiva (su alcuni modelli). 
    Testina di ricambio Sonicare

    Impostazioni di intensità

    Il numero di linee o puntini accesi si riferisce all'impostazione di intensità selezionata. L'impostazione di intensità si riferisce all'intensità di vibrazione della testina.
    Impostazioni di intensità Sonicare

    SenseIQ (solo per Prestige 9900)

    L'icona SenseIQ sul manico si illumina quando le funzioni smart sono attive durante la pulizia. Si illumina anche per confermare che le impostazioni sono state attivate o disattivate.

    Fare riferimento al manuale dell'utente per maggiori dettagli sui simboli del proprio modello. 
    Sonicare SenseIQ

    Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: HX7106/01 , HX7420/08 , HX7108/04 , HX7421/08 , HX7401/07 , HX7423/08 , HX7423/09 , HX7119/02 , HX7403/05 , HX7400/06 , HX7101/04 , HX7113/01 , HX7119/01 , HX7400/01 , HX7400/02 , HX7401/01 , HX7403/01 , HX7406/01 , HX7406/02 , HX7408/01 , HX7408/02 , HX7410/02 , HX7411/01 , HX7411/02 , HX7419/01 , HX7420/01 , HX7420/02 , HX7421/01 , HX7423/01 , HX7428/02 , HX7429/01 , HX7429/02 , HX7429/03 , HX7108/03 , HX7101/02 , HX7101/03 , HX7103/01 , HX7108/01 , HX7108/02 , HX7101/01 , HX7109/01 , HX7110/01 , HX7110/02 , HX7111/01 , HX9918/89 , HX9992/31 , HX9611/19 , HX9992/42 , HX9911/89 , HX9911/84 , HX9917/90 , HX9992/12 , HX9992/11 , HX9992/02 , HX9992/45 , HX9992/43 , HX9992/44 , HX9913/18 , HX9681/01 , HX9631/16 , HX9601/03 , HX9691/06 , HX9691/02 , HX9661/02 , HX9641/01 , HX9601/02 , HX9903/03 , HX9944/03 , HX9903/13 , HX9924/03 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto Fare clic qui per visualizzare meno numeri di prodotto

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