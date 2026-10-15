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Cosa indicano i simboli sullo spazzolino Sonicare?

I simboli sullo spazzolino elettrico Philips Sonicare forniscono informazioni sulle impostazioni e sullo stato del dispositivo

1. Impostazioni di intensità

2. SenseIQ (solo per Prestige 9900)

3. Promemoria di sostituzione della testina

4. Indicatore di stato della batteria

 

Cosa indicano i simboli sullo spazzolino Sonicare?

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: HX4022/01, HX4022/04, HX4023/02. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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