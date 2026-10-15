Cosa indicano i simboli sullo spazzolino Sonicare?

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Come si richiede la "Garanzia soddisfatti o rimborsati"?
Come si attiva o disattiva il sensore di pressione dello spazzolino Sonicare?
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Come si modificano le impostazioni di intensità dello spazzolino Sonicare?
Quale testina è compatibile con lo spazzolino Sonicare acquistato?
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Come posso ricaricare il mio spazzolino Sonicare?
Come registrare lo spazzolino Sonicare
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