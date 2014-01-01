I simboli sullo spazzolino elettrico Philips Sonicare forniscono informazioni sulle impostazioni e sullo stato del dispositivo
1. Impostazioni di intensità
2. SenseIQ (solo per Prestige 9900)
3. Promemoria di sostituzione della testina
4. Indicatore di stato della batteria
Cosa indicano i simboli sullo spazzolino Sonicare?
Pubblicato su 19 agosto 2024
Indicatore di stato della batteria
Questo simbolo si accende quando la batteria dello spazzolino è scarica o è in carica.
Promemoria di sostituzione della testina
Questo simbolo si accende quando è necessario sostituire la testina. Può anche lampeggiare quando si applica una pressione eccessiva (su alcuni modelli).
Impostazioni di intensità
Il numero di linee o puntini accesi si riferisce all'impostazione di intensità selezionata. L'impostazione di intensità si riferisce all'intensità di vibrazione della testina.
SenseIQ (solo per Prestige 9900)
L'icona SenseIQ sul manico si illumina quando le funzioni smart sono attive durante la pulizia. Si illumina anche per confermare che le impostazioni sono state attivate o disattivate.
Fare riferimento al manuale dell'utente per maggiori dettagli sui simboli del proprio modello.
Fare riferimento al manuale dell'utente per maggiori dettagli sui simboli del proprio modello.