Assistenza Philips Come si usa lo sterilizzatore UV Sonicare?

Seguire le istruzioni dettagliate riportate di seguito per scoprire come utilizzare lo sterilizzatore UV Philips Sonicare. Lo sterilizzatore funziona solo con le testine ad aggancio. Non può essere utilizzato con le testine Sonicare For Kids. Assicurarsi di rimuovere il cappuccio da viaggio dalla testina prima dell'uso.

1. Collegare lo sterilizzatore a una presa di corrente alimentata.

2. Dopo la pulizia dei denti, sciacquare la testina dello spazzolino rimuovendo l'acqua in eccesso.

3. Inserire le dita nella rientranza sullo sterilizzatore e tirare lo sportello per aprirlo.

4. Posizionare la testina su uno dei due ganci dello sterilizzatore. Assicurarsi che le setole siano rivolte verso la lampadina.

5. Chiudere lo sportello e premere il pulsante on/off verde per selezionare il ciclo di pulizia UV. Lo sterilizzatore funziona solo se lo sportello è chiuso correttamente e si ferma se è aperto.

Lo sterilizzatore è in funzione quando la luce è visibile attraverso la finestrella. Il ciclo dello sterilizzatore dura 10 minuti e si spegne automaticamente.