L'app Philips Sonicare basata sull'intelligenza artificiale funziona in perfetta armonia con lo spazzolino. I dati relativi alla pulizia vengono sincronizzati automaticamente anche quando si utilizza lo spazzolino con l'app chiusa e, pertanto, sono sempre disponibili indicazioni personalizzate.



Le indicazioni in tempo reale aiutano a migliorare la pulizia nell'immediato, grazie al feedback su pressione, azione di pulizia, copertura e tempo. I report dei progressi mostrano informazioni approfondite sulle sessioni di pulizia con riepiloghi relativi a giorno, settimana, mese e anno.



I consigli personalizzati sulla pulizia dei denti mostrano come ottenere la migliore igiene orale con passaggi semplici e pratici in continua evoluzione.