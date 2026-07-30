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Come posso ricaricare il mio spazzolino Sonicare?

Se le istruzioni riportate di seguito non risolvono il problema, contattare Philipsfare clic qui per inviare una richiesta di garanzia online, in modo da ricevere assistenza con la sostituzione di un dispositivo. Tutti gli spazzolini e gli idropulsori Sonicare sono coperti da una garanzia di 2 anni. 

A seconda del modello in uso, è possibile caricare lo spazzolino Philips Sonicare in diversi modi. Accertarsi di usare il caricatore originale fornito con lo spazzolino. Non tutti i caricatori Sonicare sono compatibili con altri modelli. Il caricabatterie potrebbe essere un connettore USB-A che richiede un adattatore da parete (non incluso).

Leggere le seguenti istruzioni su come caricare lo spazzolino. 
  1. Inserire il caricatore in una presa di corrente.
  2. Posizionare il manico dello spazzolino sul caricatore.
  3. L'indicatore stato della batteria inizia a lampeggiare* per segnalare che lo spazzolino è in carica. Quando la batteria è completamente carica smette di lampeggiare; la ricarica può richiedere fino a 24 ore. 
È possibile lasciare lo spazzolino su un caricatore collegato alla presa di corrente tra una pulizia e l'altra; ciò non influisce sulla durata della batteria. 

*Nota: DailyClean 1100 non dispone di indicatore stato della batteria.
 

Caricatore standard Sonicare

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: HX6600/41 , HX6600/13 , HX6600/12 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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