Come posso ricaricare il mio spazzolino Sonicare?

Se le istruzioni riportate di seguito non risolvono il problema, contattare Philips o fare clic qui per inviare una richiesta di garanzia online, in modo da ricevere assistenza con la sostituzione di un dispositivo. Tutti gli spazzolini e gli idropulsori Sonicare sono coperti da una garanzia di 2 anni.
A seconda del modello in uso, è possibile caricare lo spazzolino Philips Sonicare in diversi modi. Accertarsi di usare il caricatore originale fornito con lo spazzolino. Non tutti i caricatori Sonicare sono compatibili con altri modelli. Il caricabatterie potrebbe essere un connettore USB-A che richiede un adattatore da parete (non incluso).
Leggere le seguenti istruzioni su come caricare lo spazzolino.
Inserire il caricatore in una presa di corrente.
Posizionare il manico dello spazzolino sul caricatore.
L'indicatore stato della batteria inizia a lampeggiare* per segnalare che lo spazzolino è in carica. Quando la batteria è completamente carica smette di lampeggiare; la ricarica può richiedere fino a 24 ore.
È possibile lasciare lo spazzolino su un caricatore collegato alla presa di corrente tra una pulizia e l'altra; ciò non influisce sulla durata della batteria.
*Nota: DailyClean 1100 non dispone di indicatore stato della batteria.
Ricaricare lo spazzolino con il bicchiere di ricarica
Posizionare il manico dello spazzolino nel bicchiere o nel supporto di ricarica e collocare il tutto sul caricatore.
Collegare il caricatore a una presa di corrente.
L'indicatore di stato della batteria inizia a lampeggiare in verde o bianco per segnalare che lo spazzolino è in carica. Quando la batteria è completamente carica smette di lampeggiare; la ricarica può richiedere fino a 24 ore.
Ricaricare lo spazzolino con la custodia da viaggio
Posizionare il manico dello spazzolino nella custodia da viaggio.
Collegare un cavo mini-USB alla custodia da viaggio.
Collegare il cavo USB a un adattatore da parete USB IPX-4 da 5 V.
L'indicatore di stato della batteria inizia a lampeggiare in verde o bianco per segnalare che lo spazzolino è in carica. Quando la batteria è completamente carica smette di lampeggiare; la ricarica può richiedere fino a 24 ore.
Ricaricare lo spazzolino con il pad di ricarica wireless
Collegare il cavo USB all'adattatore a muro e collegarlo a una presa di corrente.
Posizionare lo spazzolino sulla superficie rialzata del pad di ricarica.
Il pad di ricarica emette un segnale acustico e l'indicatore stato della batteria inizia a lampeggiare in bianco per segnalare che lo spazzolino è in carica. L'indicatore smette di lampeggiare e rimane bianco fisso quando la batteria è completamente carica; la ricarica può richiedere fino a 12 ore.