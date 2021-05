Sonicare 9900 Prestige è dotato di un caricatore elegante e di piccole dimensioni. Di seguito viene descritto come utilizzarlo per ricaricare il manico dello spazzolino:

Collegare il cavo USB del caricatore all'adattatore USB per presa a muro, quindi collegare l'adattatore a una presa elettrica.

Posizionare il manico dello spazzolino sul caricatore. La ricarica si avvia correttamente quando lo spazzolino emette due segnali acustici e le spie si illuminano con un movimento verso l'alto. Durante la ricarica, l'indicatore stato della batteria lampeggia in bianco.

Passaggio quattro

Lasciare lo spazzolino sul caricatore finché non è completamente carico. La spia della batteria smette di lampeggiare e si spegne quando la ricarica del manico è terminata.



Nota: il manco viene fornito precaricato per il primo utilizzo. Dopo il primo utilizzo, ricaricare per almeno 16 ore.