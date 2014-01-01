L'app Philips Sonicare è disponibile sulla maggior parte degli smartphone, a condizione che il sistema operativo (OS) soddisfi i requisiti minimi indicati di seguito.
Android: Android 12 e versioni successive
Apple: iOS 17 e versioni successive
L'app Philips Sonicare For Kids è disponibile sulla maggior parte degli smartphone e dei tablet, a condizione che il sistema operativo (OS) soddisfi i requisiti minimi indicati di seguito.
Android: Android 8 e versioni successive
Apple: iOS 12 e versioni successive
I dispositivi sottoposti a rooting o jailbreak non sono supportati in nessuna delle app. Non sono supportati nemmeno i dispositivi del marchio Huawei, indipendentemente dal loro sistema operativo.
Per scaricare le app, visitare Google Play Store o iOS Apple Store.