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    Assistenza Philips

    Quali dispositivi sono compatibili con le app Sonicare e Sonicare For Kids?

    Pubblicato su 21 maggio 2025

    L'app Philips Sonicare è disponibile sulla maggior parte degli smartphone, a condizione che il sistema operativo (OS) soddisfi i requisiti minimi indicati di seguito.

    Android: Android 12 e versioni successive
    Apple: iOS 17 e versioni successive

    L'app Philips Sonicare For Kids è disponibile sulla maggior parte degli smartphone e dei tablet, a condizione che il sistema operativo (OS) soddisfi i requisiti minimi indicati di seguito. 

    Android: Android 8 e versioni successive
    Apple: iOS 12 e versioni successive 

    I dispositivi sottoposti a rooting o jailbreak non sono supportati in nessuna delle app. Non sono supportati nemmeno i dispositivi del marchio Huawei, indipendentemente dal loro sistema operativo.

    Per scaricare le app, visitare Google Play Store o iOS Apple Store. 

     

     

     

     

    Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: HX7421/08 , HX7420/08 , HX7423/08 , HX7423/09 , HX7420/01 , HX7420/02 , HX7421/01 , HX7423/01 , HX7428/02 , HX7429/01 , HX7429/02 , HX7429/03 , HX7410/02 , HX7411/01 , HX7411/02 , HX7419/01 , HX9918/89 , HX9992/31 , HX9611/19 , HX9992/42 , HX9911/84 , HX9917/88 , HX9917/89 , HX9917/90 , HX9911/88 , HX9911/89 , HX9911/79 , HX9992/02 , HX9992/11 , HX9992/12 , HX9992/44 , HX9992/45 , HX9992/43 , HX9913/18 , HX9913/17 , HX9944/13 , HX9914/54 , HX9914/61 , HX9914/57 , HX9914/55 , HX9914/63 , HX9914/62 , HX9681/01 , HX9631/16 , HX9911/53 , HX9911/29 , HX9911/27 , HX9911/09 , HX9911/94 , HX9911/63 , HX9911/39 , HX9911/03 , HX9913/13 , HX9913/03 , HX9912/18 , HX9611/21 , HX9611/22 , HX9661/02 , HX9641/01 , HX9691/06 , HX9691/02 , HX9601/03 , HX9901/13 , HX9901/63 , HX9601/02 , HX9903/03 , HX9944/03 , HX9903/13 , HX9924/03 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto Fare clic qui per visualizzare meno numeri di prodotto

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