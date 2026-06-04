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Come registrare lo spazzolino Sonicare

Quando si registra uno spazzolino Sonicare, è possibile verificare se ci sono offerte speciali da richiedere. È possibile registrare lo spazzolino tramite Philips.com o l'app Sonicare. Lo spazzolino può essere registrato tramite l'app solo se si possiede uno spazzolino compatibile con l'app.

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: HX3792/12 , HX3689/43 , HX3689/44 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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