Assistenza Philips Come registrare lo spazzolino Sonicare

Quando si registra uno spazzolino Sonicare, è possibile verificare se ci sono offerte speciali da richiedere. È possibile registrare lo spazzolino tramite Philips.com o l'app Sonicare. Lo spazzolino può essere registrato tramite l'app solo se si possiede uno spazzolino compatibile con l'app.

Registrazione del prodotto tramite Philips.com Accedere al proprio account My Philips o creare un nuovo account. Una volta effettuato l'accesso, fare clic su "Registra il prodotto" e seguire le istruzioni. Registrazione del prodotto utilizzando l'app Sonicare Accedere al proprio account My Philips dall'app. Collegare lo spazzolino all'app tramite Bluetooth. Una volta effettuato il collegamento, fare clic sui tre puntini nell'angolo in basso a destra. Selezionare "I miei prodotti" (‎My Products) dal menu. Fare clic su "Registra il prodotto" (Register my product) e seguire le istruzioni.