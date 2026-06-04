Come registrare lo spazzolino Sonicare

Quando si registra uno spazzolino Sonicare, è possibile verificare se ci sono offerte speciali da richiedere. È possibile registrare lo spazzolino tramite Philips.com o l'app Sonicare. Lo spazzolino può essere registrato tramite l'app solo se si possiede uno spazzolino compatibile con l'app.
Accedere al proprio account My Philips o creare un nuovo account. Una volta effettuato l'accesso, fare clic su "Registra il prodotto" e seguire le istruzioni.
Accedere al proprio account My Philips dall'app.
Collegare lo spazzolino all'app tramite Bluetooth.
Una volta effettuato il collegamento, fare clic sui tre puntini nell'angolo in basso a destra.
Selezionare "I miei prodotti" (My Products) dal menu.
Fare clic su "Registra il prodotto" (Register my product) e seguire le istruzioni.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli:HX3792/12 , HX3689/43 , HX3689/44 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›