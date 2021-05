Lo spazzolino Sonicare misura il movimento di pulizia per avvisare se inizia uno sfregamento, che può essere dannoso per denti e gengive. Se regolarmente durante la pulizia si verifica uno sfregamento, l'app consiglierà di attivare la funzione.



Una volta attivata, la spia di feedback alla base del manico si illuminerà in colore ambra e lo spazzolino vibrerà in modo diverso. La spia e la vibrazione ritorneranno normali quando termina lo sfregamento.



Nota: questa funzione non viene attivata automaticamente sullo spazzolino. Per attivarla, vedere "Come si attiva e disattiva la funzione di feedback sullo sfregamento?" tra le domande frequenti.