Lo spazzolino Sonicare è dotato della funzione Adaptive Intensity, appositamente progettata per la protezione delle gengive da una pressione eccessiva.



Se si esegue la pulizia esercitando troppa forza per un periodo di tempo prolungato, lo spazzolino regolerà automaticamente l'impostazione di intensità.



Quando la funzione Adaptive Intensity si attiva, si noterà una breve pausa nella spia che indica la pressione e si avvertirà la regolazione dell'intensità della vibrazione. La volta successiva che si esegue la pulizia verranno ripristinate le impostazioni normali.



Nota: lo spazzolino viene fornito con questa funzione già attivata. Per disattivarla, vedere Come si attiva e disattiva la funzione Adaptive Intensity? tra le domande frequenti.