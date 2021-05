Il prodotto Sonicare è dotato di una tecnologia denominata SenseIQ, una combinazione di funzioni intelligenti che osservano come viene effettuata la pulizia orale. Rileva pressione, movimento, copertura, durata e frequenza per fornire un feedback in tempo reale e migliorare la pulizia nel tempo.



Le funzionalità SenseIQ includono:



- Feedback in tempo reale tramite l'anello luminoso nella parte inferiore dello spazzolino:

- Feedback sullo sfregamento

- Feedback sulla pressione



- Adaptive Intensity

- Regolazione automatica dell'intensità per proteggere le gengive quando si spazzola con troppa forza



- Consigli personalizzati

- Tramite l'app Sonicare basata sull'intelligenza artificiale



- Feedback sulle abitudini di pulizia (nell'app)



Le funzioni intelligenti sono attive quando l'icona SenseIQ è accesa sullo spazzolino. L'icona si accenderà anche per confermare l'attivazione o la disattivazione delle funzioni.