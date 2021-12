Centrifuga o estrattore? Come funzionano e quali sono le principali differenze



Gli estratti sono diventati molto popolari di recente per molti buoni motivi. I succhi hanno moltissimi benefici: dall’elevata concentrazione di nutrienti per millilitro fino alla facilità che offrono per aumentare il consumo di frutta e verdura. Perciò, ben fatto se hai deciso di iniziare ad “estrarre”! Tuttavia, con così tanti modelli di estrattori sul mercato, risulta difficile districarsi e sceglierne uno. Niente paura! Siamo qui per questo. Continua nella lettura di questa guida per saperne di più sull’estrattore di succo, come funziona e per capire la differenza tra estrattore e centrifuga.