Tecnologia FiberBoost con fino al 50% in più di fibra

La tecnologia FiberBoost ti consente di scegliere la consistenza del succo che preferisci, semplicemente utilizzando un pulsante per selezionare un succo leggero e dissetante oppure un succo più denso con fino al 50% in più di fibra. La combinazione di velocità costanti controllate in modo intelligente e dell'esclusivo design del setaccio consente di ottenere più o meno fibra nel succo, per soddisfare le preferenze di tutta la famiglia.