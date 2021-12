Vuoi sapere come si fa uno smoothie? Cerchi una ricetta semplice per un green smoothie? Ecco gli ingredienti essenziali e la ricetta per principianti per realizzare un green smoothie, applicabile ad altri smoothie fatti in casa..

Ingredienti:

80 g di verdure a foglia larga (spinaci o cavolo verde)

240 ml di acqua, acqua di cocco o latte di mandorla

frutto a scelta





Procedimento:

Metti tutti gli ingredienti in un frullatore adatto agli smoothie, come il frullatore ad alta velocità di Philips. Frulla tutto finché il tuo smoothie non sarà pronto.



È davvero facile. Ricorda: è meglio consumare i green smoothies appena preparati.