Cosa mangiare prima e dopo l'allenamento? 

Per una massima resa dovresti provare a mangiare una pietanza a basso contenuto di grassi, ricca di proteine e carboidrati.



Questo perché la digestione di alimenti grassi richiede molta energia, il che lascerebbe il tuo corpo con meno energia per l’allenamento. Al contrario, le proteine e i carboidrati vengono convertiti in energia e ti danno la forza necessaria per allenarti. I carboidrati sono particolarmente importanti, in quanto vengono convertiti in glicogeno, una delle principali fonti di energia utilizzate dai muscoli.

Naturalmente, non devi allenarti solo tre ore dopo il tuo pasto principale. Puoi pianificare il tuo esercizio in qualsiasi momento della giornata e fare un piccolo spuntino prima dell’allenamento per darti la carica. Prova qualcosa contenente amido, come i cracker integrali o dei frullati pre allenamento alla banana, almeno mezz’ora prima del workout.