L'esclusivo sistema ProBlend garantisce una consistenza omogenea

L'esclusivo sistema ProBlend combina perfettamente 3 tecnologie, progettate su misura per garantire frullati omogenei senza grumi in soli 45 secondi*. Il motorino da 600 W aziona il flusso della miscelazione per amalgamare tutti gli ingredienti in modo uniforme, mentre l'innovativo design delle lame è progettato in modo specifico per ottimizzare l'area di taglio. Inoltre, il vaso è dotato di esclusive nervature che consentono agli ingredienti di amalgamarsi continuamente nel flusso di miscelazione.