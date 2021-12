1. Cottura a vapore



Durante la cottura a vapore, il cibo viene cotto uniformemente grazie al vapore su tutti i lati, lasciandolo croccante ed aromatico.

Fai attenzione alle vitamine sensibili al calore, assicurandoti che siano solubili in acqua, soprattutto per quel che riguarda i tempi di cottura.



Le vitamine solubili in acqua (B e C) si dissolvono nell’acqua di cottura sia durante la cottura normale che quella a vapore.



Per una cottura a vapore rapida, usa un po’ d’acqua, oppure cuoci al microonde con qualche cucchiaio d’acqua.



Fanno eccezione, naturalmente, gli alimenti liquidi in cui l’acqua è già presente. Ad esempio, una zuppa di verdure preserva tutte le vitamine solubili in acqua.



2. Cucinare con i grassi

I cibi contenenti diverse vitamine liposolubili vanno preparati con oli o grassi, altrimenti il corpo non sarà in grado di assorbirle. Tuttavia, come accade per le vitamine idrosolubili, quelle liposolubili possono dissolversi nel grasso, perciò cerca di cucinare sempre con pochi grassi. Le vitamine liposolubili includono:

Vitamina A, presente nelle carote, nei peperoni e negli spinaci.

Vitamina D, presente nei funghi e nel latte.

Vitamina E, presente negli oli vegetali, nei peperoni, negli asparagi e nella margarina.

Vitamina K, presente nelle verdure a foglia verde.

3. Cucinare senza grassi

La cottura a vapore, la frittura e la frittura ad aria, sono alcuni dei metodi che possono aiutarti a cucinare le verdure in modo sano, preservandone il loro valore nutrizionale. Usando una friggitrice ad aria come la Premium Airfryer XXL, le verdure non solo saranno cotte delicatamente e velocemente per preservare le vitamine sensibili al calore, ma possono altresì essere preparate in pochissimo olio per prevenirne la perdita di vitamine liposolubili, come la vitamina A, E, D e K. Prova, ad esempio, a cuocere i funghi shiitake (ricchi di vitamina D) nella friggitrice ad aria con poco olio, anziché friggerli in padella.



E questo è quanto. Tutto quello che avresti sempre voluto sapere su come cucinare in modo sano senza perdita di vitamine in cottura e i consigli per mangiare sano in un unico articolo.