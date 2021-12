È importante sapere quanto tempo deve cuocere ogni verdura, per non perdere parte dei suoi nutrienti. Ogni tipo di verdura ha tempi di cottura diversi, quindi quando metti più verdure in una pentola e le fai cuocere per lo stesso tempo, quelle più morbide finiranno per essere troppo cotte, mentre quelle più dure potrebbero non risultare abbastanza cotte.



Il segreto è utilizzare differenti metodi di cottura per diversi tipi di verdure:



Cucinare le verdure, metodo 1: bollitura

La bollitura è un metodo di cottura facile e veloce per preparare le verdure. Tuttavia, può causare la perdita di nutrienti vitali. Spesso è sufficiente cuocere a fuoco lento alcune verdure, come ad esempio i broccoli, nell'acqua bollente.

Come cuocere le verdure, metodo 2: cottura a vapore

La cottura a vapore è una delle soluzioni migliori se vuoi cucinare le verdure in modo da preservare il maggior numero possibile di sostanze nutritive.



Cottura a vapore di verdure più dure, come broccoli e carote:



quando si cuociono questi tipi di verdure, si consiglia di utilizzare una vaporiera. Non dimenticare che bastano poche dita di acqua. Cottura a vapore di verdure più delicate, come gli asparagi: questi tipi di verdure non si devono cuocere troppo. Mettili in un sacchetto da forno, così si cuoceranno a vapore nello stesso sughetto che rilasciano.



Come si cucinano le verdure, metodo 3: frittura al salto



La frittura al salto è un modo delizioso per cuocere le verdure a fuoco vivo per poco tempo. Ecco come preparare un fritto nutriente in padella in soli tre semplici passaggi.



Scalda un po’ d'olio in un wok. Aggiungi le verdure facendo attenzione a non riempire troppo la padella. Mescola continuamente le verdure per assicurarti che siano uniformemente ricoperte di olio. Non dimenticarti di aggiungere sempre prima le verdure che richiedono un tempo di cottura più lungo.

Come cuocere le verdure, metodo 4: frittura ad aria

Per le verdure croccanti senza olio, la frittura ad aria è una soluzione gustosa e semplice.



Riscalda la friggitrice ad aria mentre prepari le verdure. Come spiegato precedentemente, taglia le verdura a pezzi uguali per garantire una cottura uniforme. Trasferisci le verdure nella friggitrice e cuoci per circa 20 minuti.





Con un apparecchio come Philips Airfryer XXL, le verdure possono essere fritte, grigliate, cotte al forno o arrostite in grandi quantità. Questa è una buona soluzione se si devono cucinare le verdure per un massimo di sei persone o se non si ha molto tempo a disposizione.



Come si cucinano le verdure, metodo 5: arrosto

Il modo migliore per arrostire le verdure è seguire questi semplici passaggi.