Quando si tratta di deliziose ricette di lasagne senza carne, vale sempre la pena preparare la pasta fresca.

Come fare le sfoglie di lasagne fatte in casa con una macchina:

Dopo aver lasciato riposare l'impasto, dividilo in tre parti uguali. Copri due porzioni con un canovaccio e ritaglia un rettangolo con la porzione rimanente.

Ricorda di infarinare la pasta prima di passarla attraverso la macchina per pasta.

Una volta steso, ripiega l’impasto, spolverizzalo di farina e passalo di nuovo attraverso la macchina.

Ripetere questo processo fino a quando l'impasto non sarà liscio e non più appiccicoso. Non dimenticare di piegare l'impasto ogni volta.

Ora, riduci lo spazio tra i rulli, prima di passare nuovamente l'impasto. Questa volta non è necessario piegare l'impasto dopo averlo steso.

Ripeti questo passaggio per tutte e tre le porzioni di impasto, quindi passa all'impostazione più sottile sulla macchina o fino a quando le sfoglie non avranno la larghezza di circa 3 mm e lo spessore di un 1 mm.





Come fare le sfoglie di lasagne fatte in casa con il mattarello:



Dividi l'impasto in tre parti uguali. Prendi una porzione e arrotolala sull’estremità del mattarello e fallo scorrere. Ripeti questo processo per ottenere uno spessore uniforme.

Taglia la pasta in rettangoli con le dimensioni più adatte alla tua teglia.





Consiglio: sia se usi un mattarello o una macchina per la pasta, lascia asciugare all'aria le sfoglie di lasagna su un panno infarinato per circa mezz'ora.



Ora sei pronto per il ripieno!