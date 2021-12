Se vuoi preparare delle patate arrosto usando meno olio, puoi usare una friggitrice ad aria, come questa di Philips. Un cucchiaio di olio è tutto ciò di cui avrai bisogno.



Ci vuole circa la metà del tempo per arrostire le patatine in una friggitrice ad aria, soprattutto se utilizzi una friggitrice ad aria Premium di Philips! Ecco come arrostire le patate nella tua friggitrice ad aria.

Metti le patate nel cestello della Philips Airfryer e imposta il programma manuale a 200°C per 25 minuti. A circa a metà cottura, rimuovi il cestello e scuoti le patate. Rimetti il cestello nella macchina e riprendi l'impostazione manuale per restante il tempo di cottura.

Come fare le patate fritte



Le patatine fritte sono un innegabile piacere per tutti. C'è sempre il metodo tradizionale, ma puoi anche cucinarle senza olio, o quasi, se hai una friggitrice ad aria.

Come friggere le patate in padella

Se hai tempo, lascia le patate a listarelle a bagno per una notte in una ciotola di acqua fredda. Questo rimuoverà l'amido in eccesso e renderà le patatine più croccanti!

Sbuccia le patate e risciacquale in acqua fredda, prima di tagliarle a listarelle. Scalda l’olio in una padella a circa 150°C. Le patate devono essere asciutte prima di essere versate nell'olio caldo. Cuoci le patate finché non si ammorbidiscono, di solito per circa 5 minuti. Toglile dall'olio e aumenta la temperatura a 200°C. Friggi nuovamente le patate nell'olio finché non iniziano ad assumere un colore dorato. Togli le patatine e usa della carta assorbente per eliminare l'olio in eccesso.



Come friggere le patate nella friggitrice ad aria



Per delle ottime patate fritte senza olio, o almeno con il minor olio possibile, prova Philips Airfryer con la sua tecnologia Fat Removal:

Sbuccia le patate e tagliale a listarelle. Spruzza o spennella il cestello frittura con un filo d'olio. Aggiungi le patate e cuoci a 200°C per circa 10 minuti. Controlla le patatine mentre friggono e scuoti il cestino ogni 4 minuti.

Ora che sai come preparare le patate fritte fatte in casa, come cucinare le patate arrosto e come preparare le patate al forno, perché non provare qualcosa di diverso? Abbiamo un contorno semplice, ma delizioso: l'insalata di patate dolci.