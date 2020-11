Apparecchi di buona qualità, come robot da cucina, mixer e frullatori a immersione, sono indispensabili in ogni cucina per preparare con più facilità ricette gustose. La maggior parte dei dispositivi ha più applicazioni per scopi diversi. Ad esempio, SoupMaker è ideale per preparare zuppe di zucca e chorizo, ma anche deliziosi frullati di banana al mattino.

Airfryer è l'esempio perfetto della versatilità in cucina. Una sera utilizzalo per preparare patatine fritte, la sera successiva sceglilo per cuocere delle lasagne deliziose. Qualsiasi ingrediente tu voglia friggere, grigliare o cuocere, anche al forno, avrai sempre a disposizione l'apparecchio adatto per preparare ciò che desideri.