Risposta: a differenza di una tradizionale friggitrice tradizionale, con Airfryer non devi utilizzare olio da frittura per preparare cibi gustosi. Airfryer frigge il cibo grazie alla circolazione dell'aria calda della tecnologia Rapid Air. In questo modo, le patatine contengono fino all'80% in meno di grassi rispetto alle patatine preparate in una friggitrice tradizionale. Quando prepari patatine fritte fatte in casa, la percentuale dei grassi può scendere fino all'1,5%



Non utilizzando l'olio da frittura, il cibo preparato con Airfryer ha un odore meno forte rispetto a quello fritto in una friggitrice tradizionale.