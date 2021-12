Al forno: cuocere la carne al forno è un ottimo modo per ridurre la quantità di olio. Non c'è niente di meglio di un arrosto tradizionale di maiale o di un pollo cotto nel forno. Con Philips Airfryer XXL, tuttavia, puoi ottenere gli stessi deliziosi risultati fino a quattro volte più velocemente rispetto a un forno standard.**



In padella: puoi friggere la carne senza olio su una piastra o in una normale padella antiaderente. I grassi naturali della carne sono sufficienti per cuocerla, ma se vuoi aggiungere qualcosina per aiutarla nella cottura, prova con una spruzzata di acqua minerale frizzante. Un po’ bizzarro, ma funziona!



In alternativa, scegli un elettrodomestico che faccia tutto il lavoro per te. Con Philips Airfryer XXL, non solo puoi friggere la carne con meno olio, ma puoi anche separare il grasso in eccesso grazie alla sua esclusiva tecnologia Fat Removal.

* Rispetto alle patatine fritte di una friggitrice Philips convenzionale

** Rispetto alla cottura di costolette di carne/maiale, 6 pezzi (circa 800 gr) in un forno standard