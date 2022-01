In generale, usare una friggitrice ad aria è un'ottima opzione e una scelta molto più salutare per prepararei tuoi cibi fritti preferiti rispetto a una friggitrice tradizionale! Ora che sai come funziona una friggitrice ad aria, perché non provare alcune delle nostre ricette preferite come:



Una volta che hai preparato un primo piatto, puoi dare un’occhiata alle ricette per patatine fritte fatte in casa o patate a fette da preparare nella tua friggitrice ad aria come contorno perfetto.





Ecco fatto: semplice! In questa guida abbiamo fornito le risposte a domande come "cos'è e come funziona una friggitrice ad aria" e ti abbiamo aiutato a capire la differenza tra forno e friggitrice ad aria e friggitrice tradizionale. Ora puoi cucinare in modo più consapevole quando ti metti ai fornelli.



* Etichetta energetica UE del 2015 per gli elettrodomestici. Si va da A +++ (0,4 kwH per un forno elettrico e 0,8 kwH per un forno a gas) a D, bassa efficienza.