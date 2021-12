La ricerca ha dimostrato che il cibo fritto può provocare ipertensione, obesità e altro ancora, quindi molti di noi cercano un modo sano per gustare il cibo preparato con questo metodo.† L'aspetto straordinario della friggitrice ad aria è che puoi cucinare con poco olio (o addirittura senza); si tratta di un'alternativa molto più sana per continuare a mangiare del buonissimo cibo fritto. Se ti stai chiedendo se una friggitrice ad aria fa male, possiamo dirti che elettrodomestici come la gamma Philips Airfryer utilizzano fino al 90% di grassi in meno, ottimi per coloro che desiderano gustare cibi fritti senza eccedere con il contenuto di grassi. Inoltre, l'uso di una friggitrice ad aria può ridurre l'apporto calorico: una vittoria sotto ogni punto di vista.