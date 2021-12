La differenza tra grassi saturi e insaturi va ricercata nella loro struttura chimica.



Gli acidi grassi saturi non presentano doppi legami tra gli atomi di carbonio.



Gli acidi grassi insaturi presentano uno (monoinsaturi) o più legami doppi (polinsaturi) nella catena carboniosa.





Cosa sono i grassi saturi? Definizione e funzione

Il tuo corpo ha bisogno di grassi sani come fonte di energia e per funzionare bene. Come già sai, i grassi saturi hanno prevalentemente legami singoli e sono per lo più considerati la forma di grasso più malsana. Quindi, i grassi saturi fanno male? In quantità elevate, sì. Questo, però non vuol dire che non puoi concederti una frittura o un delizioso dessert ogni tanto. È tutta una questione di equilibrio.



Quando si tratta di grassi saturi, l'assunzione giornaliera raccomandata dovrebbe ammontare a circa 27 gr per gli adulti e meno per i bambini, secondo il Ministero della Salute.† Tuttavia, è meglio ridurre l'assunzione complessiva di grassi e preferire i grassi insaturi ai grassi saturi. Ove possibile, gli acidi grassi saturi dovrebbero essere sostituiti con acidi grassi polinsaturi in quanto ciò contribuirà a ridurre il rischio di alcune malattie, oltre a prevenire il colesterolo cattivo.



Cosa sono i grassi insaturi? Definizione e funzione

Gli acidi grassi insaturi sono costituiti da doppi legami e possono avere un effetto benefico sul cuore. Il grasso è una parte importante di una dieta equilibrata e sana poiché il tuo corpo lo utilizza come fonte di energia. Inoltre, aiuta il tuo corpo ad assorbire le vitamine liposolubili. Quindi, i grassi insaturi fanno male? In generale no! Per esempio: